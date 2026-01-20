Tensión en Villa Crespo: un hombre borracho bajó de su auto, comenzó a los tiros e hirió a una persona + Seguir en









El hecho fue informado a las 6 de la mañana, tras una llamada al 911. Fuerzas de la Federal intervinieron mientras el conductor ya fue detenido y la víctima está fuera de peligro.

Una persona resultó herida en su pierna izquierda. Captura (C5N)

Villa Crespo vivió una mañana de tensión hoy cuando un hombre en estado de ebriedad bajó de su auto y comenzó a los tiros. Como consecuencia, terminó hiriendo a un transeúnte de la zona. En el hecho intervino personal de la Policía Federal, indicó C5N.

El hecho fue informado a las 6 de la mañana, luego de que una llamada al 911 alertara por ruidos de disparos en la esquina de Fitz Roy y Muñecas. El conductor quedó detenido una vez que llegó la Federal y la víctima del arma, herida su pierna izquierda, fue derivada al hospital Durand y de allí a declarar.

Tensión en Villa Crespo: un hombre borracho bajó de su auto y comenzó a los tiros Las primeras informaciones arrojan que el hombre cometió cerca de 13 disparos e hirió al empleado de una empresa de alimentos ubicada en la cuadra del hecho. A la par de la Federal, intervino la Policía Científica y personal del SAME.

Pese a la situación, la víctima se encuentra fuera de peligro ya que el proyectil llegó a salir de su cuerpo. Testigos del ataque indicaron que el agresor se encontraba alterado y se investiga si estaba solo bajo efectos de alcohol o de estupefacientes.

tiroteo villa crespo El proyectil alcanzó a la ventana de una casa de la cuadra. Captura (C5N)





Una empleada de la empresa, Belén, habló con C5N y detalló sobre el ataque: "Comenzó a disparar a los peones y le dio a un chofer. Luego una compañera mía se encerró en la empresa y le disparó al portón". La joven también indicó que los tiros fueron para varios lados, ya que el arma también le dio a la ventana de una casa de la cuadra.



