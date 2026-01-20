Donald Trump convocó a una ceremonia en Davos para lanzar el Consejo de Paz, su alternativa para resolver conflictos globales

La invitación está dirigida a diversos Jefes de Estado, mientras unos pocos confirmaron su participación. El organismo se propone como referente alternativo a las Naciones Unidas (ONU).

La propuesta de la Junta exige un pago de u$s1.000 millones para obtener un asiento permanente en el panel.

El presidente de EEUU Donald Trump convocó en Davos , Suiza , a la ceremonia de firma de su Consejo de Paz , un nuevo organismo internacional impulsado por su país para supervisar la resolución de conflictos a nivel global. El acto, previsto para este jueves a la mañana durante el Foro Económico Mundial , marca la segunda fase del plan estadounidense para Gaza y busca posicionar al organismo como referente alternativo a las Naciones Unidas (ONU) .

La invitación, cuya autenticidad confirmó un funcionario estadounidense citado por el Times of Israel, está destinada a un número reducido de países invitados que ya anunciaron la participación de sus jefes de Estado.

" El presidente de los Estados Unidos lo invita al jefe de Estado o al Cabeza de Gobierno a firmar la Junta de la Paz el jueves 22 de enero de 2026 de 10.30 a 11.30 en el Foro Económico Mundial de Davos" , indica el texto.

La propuesta inicial, aprobada en noviembre por el Consejo de Seguridad de la ONU con un mandato de dos años, planteaba que el Consejo de Paz supervisaría exclusivamente la gestión de Gaza tras la guerra.

La invitación para integrar la Junta Directiva fue remitida el viernes a decenas de mandatarios . De allí, los gobiernos de Albania, Australia, Bielorrusia, Canadá, Chipre, Egipto, Alemania, Grecia, India, Israel, Jordania, Pakistán, Paraguay, Polonia, Rusia, Singapur, Tailandia, Turquía y Uzbekistán reconocieron la recepción del documento, mientras que solo la Argentina, Hungría, Marruecos y Vietnam confirmaron su intención de sumarse al panel.

La delegación de Israel estará representada por el presidente Isaac Herzog mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu descartó ir tras criticar la inclusión de altos representantes de Turquía y Qatar en la Junta Ejecutiva de Gaza.





Por otra parte, la propuesta de la Junta incluye una cláusula que exige un pago de u$s1.000 millones para obtener un asiento permanente en el panel tras un período inicial de tres años.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, rechazó el lunes la condición, afirmando ante la Asamblea Nacional que el estatuto de la Junta excede el mandato aprobado por la ONU y resulta “incompatible con los compromisos internacionales de Francia y en particular con su pertenencia a las Naciones Unidas, que evidentemente no puede ser puesta en duda bajo ninguna circunstancia”.

Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, reiteró así su distanciamiento de la iniciativa. Consultado sobre la negativa francesa, Trump respondió: “Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto”.

