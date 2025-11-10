Lionel Messi estuvo en el Camp Nou y abrió la puerta a un posible regreso al Barcelona: "Ojalá algún día pueda volver"







El astro argentino visitó el Camp Nou y dejó un mensaje que ilusiona a los hinchas del Barcelona: desea regresar.

El astro argentino volvió al campo de juego del estadio del Barcelona.

Lionel Messi volvió al Camp Nou y compartió un emotivo posteo en sus redes sociales que agitó a los fanáticos del Barcelona. El capitán del Inter Miami recorrió el estadio, recordó sus años en el club y expresó su deseo de regresar: “Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El astro argentino subió fotos y videos de su visita al estadio, donde aseguró haber sido “inmensamente feliz” y destacó el vínculo con la afición: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”. La publicación se viralizó rápidamente y reavivó el entusiasmo de los hinchas culés.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) Un mensaje con historia detrás La publicación de Messi hace referencia a su frustrada despedida en 2021, cuando diferencias con el presidente Joan Laporta impidieron un adiós completo. Días atrás, Laporta expresó su deseo de organizar “un partido homenaje” para Messi con el estadio lleno, como “una hermosa manera de inaugurar el Camp Nou”.

Durante su última conferencia de prensa en Barcelona, Messi confesó: “Me hubiera gustado despedirme de otra forma. Hace 16 años que estoy en el primer equipo, empezar de cero y cambiar es un desafío muy grande”, mostrando la emoción que lo acompañó al dejar el club.

messi despedida.jpg Telam Una huella imborrable en el fútbol mundial: los números de Messi en el Barça Su carrera como jugador del Barcelona fue brillante. Allí disputó 778 partidos oficiales con 672 tantos y se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Con su zurda, fue clave para lograr cuatro Champions League, diez veces La Liga, nueve Copas del Rey, ocho Supercopas de España, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes.

A nivel individual, Messi también consiguió ser ganador de seis balones de oro en su paso por los Culé. Luego, se marcharía al París Saint-Germain y finalmente llegaría a Inter Miami, su actual club. 2004-10-16-MESSI-06 Barcelona FC Messi sumó sus primeros minutos en el Barcelona con 17 años. Barcelona FC La última etapa de Messi en el Barcelona El 16 de mayo de 2021, Messi no lo sabía, pero jugó su último partido con la camiseta del Barcelona, frente al Celta de Vigo. Su contrato terminó el 30 de junio de ese año, y aunque hubo esperanzas de renovación, el club confirmó que no seguiría. Hoy, Messi se encuentra en el Inter Miami, donde extendió su contrato hasta 2028 y se prepara para la inauguración del nuevo estadio del club, Miami Freedom Park. Sin embargo, su regreso al Camp Nou demuestra que el vínculo con Barcelona sigue intacto: “Ojalá algún día pueda volver”.