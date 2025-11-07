"Quiero vale 4": Lionel Messi ya palpita el Mundial con la nueva camiseta de la Selección argentina







El capitán de la selección argentina protagonizó una nueva publicidad que presenta la camiseta que utilizará en el Mundial 2026.

La Selección argentina lanzó un spot en el que presentó a los jugadores con la nueva camiseta que usarán en el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El video estuvo protagonizado por varias figuras de la Selección argentina, donde se destaca la presencia del astro rosarino Lionel Messi.

Los días más felices con… #adidasFootball pic.twitter.com/TWiBv6l9x2 — Leo Messi (@leomessisite) November 7, 2025 A pesar de que se mostró cauteloso cada vez que le preguntaron, este nuevo guiño ilusiona a los fanáticos con ver a Messi en la Copa del Mundo 2026.

También aparece Ángel Di María, el presidente de la AFA, Claudio Tapia y el director técnico Lionel Scaloni.