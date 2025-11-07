Serena Williams sobre los secretos detrás de su éxito en los negocios: "En el deporte, mi trabajo era una empresa, no sólo iba, jugaba y ganaba"







La extenista participó del American Business Forum en Miami, donde también dijeron presentes otras figuras del deporte, como Lionel Messi. Allí, repasó su carrera y su rol empresarial luego de retirarse.

Serena Williams relató su pasaje del deporte al ámbito empresarial.

Serena Williams participó del American Business Forum que se realiza en Miami, donde se reúnen destacadas figuras de la política, el deporte y las finanzas. Allí, dio detalles su experiencia como jugadora profesional y su ulterior paso al mundo empresarial: "En el deporte, mi trabajo era una empresa, no sólo iba, jugaba y ganaba".

La ex número uno del mundo aseguró que planificó su transición mucho antes de dejar las canchas: “Dediqué mi vida entera al tenis hasta el día que me retiré. Uno espera retirarse, supe que ese día llegaría, pero nunca supe el día ni cuándo. Cuando ese día llegó, ya había invertido y tenía mi empresa. Supe que quería estar preparada para ese momento y no comenzar desde cero con una empresa luego del retiro deportivo. Es difícil empezar algo nuevo cuando uno termina una cosa. Lleva un tiempo aprender a invertir”, detalló.

Serena Williams relató su paso del tenis a mundo inversor Durante su intervención, Williams recordó que siempre tuvo una visión empresarial. “Creo que siempre me vi como una empresaria. Durante mi carrera tuve que ser emprendedora. Cuando empezaba, me decían que solo me enfocara y jugara tenis, pero me resistí a eso. Mi padre me enseñó que siempre debía tener un Plan B”, señaló.

Hoy, la extenista de 44 años se dedica a invertir en sectores como el deporte, la salud femenina y la tecnología a través de su firma Serena Ventures. “No hay un ingrediente secreto, es seguir lo que a uno le gusta y seguir su instinto. Hacer un proceso, aprender, saber de qué hablan los fundadores de las empresas, yo siempre hablo con ellos para saber si hay un mercado para esos productos. Eso es lo que hacemos en Serena Ventures. Cuando nos enfocamos bien, funciona”, explicó.

Javier Milei Además, la múltiple ganadora de Grand Slams también invierte en los Miami Dolphins, equipo de la NFL. “Mi corazón está puesto en el deporte femenino también. Mucha gente parece que se está enterando ahora que existen los deportes femeninos. La mejor manera de apoyar es invertir”, reflexionó.

Por otro lado, Williams también relató como es su rutina diaria y como cambió desde que dejó de ser deportista profesional: “Todas las semanas tengo muchas llamadas, reuniones, tengo dos hijos, les cocino, los llevo a la escuela, estoy muy pendiente de ellos. Sigo viajando, trabajando con marcas como Nike. Olympia, mi hija, está como pasante en mi empresa porque tiene que ver a mujeres increíbles haciendo cosas increíbles. Quiero que sea tenista, es más divertido que el mundo de las empresas”. Finalmente, destacó que su interés por los negocios surgió de manera natural. “Fue algo innato en mí, que fluyó. Siempre me resultaron atractivas las inversiones. En la vida siempre hay que aprender todos los días. Cada vez que llego a mi oficina de la empresa, aprendo algo nuevo”, expresó. Lionel Messi dijo presente en el American Business Forum El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, fue otra de las figuras pesadas del deporte que dijeron presentes en el foro empresarial. Allí, repasó los momentos centrales de su carrera y se robó los flashes y los aplausos de los presentes. El futbolista mantuvo un diálogo distendido con el alcalde de Miami, Francis Suárez, quien destacó su influencia "dentro y fuera de la cancha", y habló de la consagración en el Mundial de Qatar 2022: "Tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos”, aseguró. Mientras el público lo ovacionaba permanentemente -el gobernador afirmó que lo aplaudieron más que al propio Trump-, Messi también relató los desafíos personales y profesionales que atravesó a lo largo de su carrera: “A los trece años dejé todo y comencé una nueva vida. Mi mujer llegó por primera vez cuando yo tenía veinte o veintiún años. Nunca son fáciles los cambios ni tener que adaptarse, pero lo hicimos bien”, comenzó y recordó que, al inicio de su carrera en España, “no la pasaba bien”.