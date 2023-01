Los autos aumentaron más del 70% en 2022 y están más caros en blue

Sin embargo, los valores de los vehículos mostraron, a lo largo del año pasado, un comportamiento más calmo que lo imaginado.

Si se toman los modelos más accesibles, las listas oficiales muestran aumento promedio que ronda el 70%. Este incremento está por debajo de la inflación estimada para el año que se acercará al 100%.

Es cierto que este número final se logró “a la fuerza”. Durante los primeros nueve meses, el ritmo de suba venía acompañando al índice de costo de vida. A partir de ese momento, con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía se “sugirió” a las automotrices atenuar los ajustes y se recomendó para el último trimestre una actualización más cercana al 3% o 4%, mientras la inflación se movía por arriba del 6%.

A regañadientes, ese pedido se cumplió en varias empresas y permitió cerrar con un número más alentador.

De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es que este dato no es representativo ya que, por el problema de más demanda que oferta, el mercado se maneja con sobreprecios. Son pocos los modelos que se pueden conseguir en base al precio de lista, que rige solo para los planes de ahorro. La norma es que se pague un valor superior que varía según cada 0 km.

Importados

Eso se percibe con mayor claridad en los autos de mayor gama e importados que, en la mayoría de los casos, se comercializan al valor de dólar blue.

En estos segmentos, los ajustes de precio estuvieron por arriba del 70% de los vehículos más económicos. Hay que tener en cuenta que, de todas maneras, el sobreprecio se va ajustando al ritmo que lo hacen las listas oficiales y la disponibilidad de cada modelo.

Cuando se habla de modelos económicos es bueno recordar que los más baratos cuestan por arriba de los $3.000.000, con un buen pelotón ubicado en la franja de $3.500.000. Es decir que el precio de los 0 km más accesibles del mercado cerraron el año en el orden de los 10.000 dólares al valor blue.

Durante 2022, el tipo de cambio informal tuvo una suba del 66%. Esto lo pone por debajo del incremento del precio de los autos. Es por eso que la mayoría de los modelos que se comercializan en pesos se encarecieron en dólares a lo largo del último año. El resto se venden en billetes “verdes”.

Si bien el mercado podría haber sido mayor a las 407.000 unidades patentadas, no sería lo suficiente como para cambiar la tendencia. Es cierto que se creció respecto a 2021, pero ese año había sido malo porque se estaba saliendo de la peor parte de la pandemia, además de las restricciones que ya había para importar. El actual volumen del mercado es bajo, según admiten en las empresas. En 2013 y 2017 se llegó a picos históricos con más de 900.000 autos vendidos, aunque se estima que un volumen lógico para la Argentina sería de entre 600.000 y 700.000 vehículos anuales.

Chile

Por ejemplo, en Chile, se vendieron el año pasado más 0 km que en la Argentina -poco más de 410.000 unidades- con menos de la mitad de la población. Si se ajusta por la cantidad de habitantes, equivaldría a 960.000 los 0 km de la Argentina.

El factor principal para explicar este fenómeno tiene que ver no solo con los precios de los autos sino con el poder adquisitivo de los salarios. En la Argentina se necesitan hoy más de 43 sueldos promedio para comprar un auto del segmento chico. Esta relación es la más alta de los últimos años. Hay que remontarse a la crisis de 2002 para encontrar números similares.

Este problema, sumado a la falta de crédito, hace que el mercado no pueda recuperar niveles razonables. Esto se evidencia en el perfil de las operaciones. Crece la proporción de vehículos de gamas más alta que dejan mayor rentabilidad y cae la de los 0 km más económicos que, como consecuencia, vienen reduciendo su oferta. El dato que reafirma esta tendencia es que, este 2022, por segundo año consecutivo, se vendieron más motos que autos en el país. Un hecho que muestra que los sectores de clase media ya no pueden acceder a un vehículo de cuatro ruedas -que además insumen costos de mantenimiento que no dejan de crecer- y deben apuntar a los de dos ruedas para movilizarse.