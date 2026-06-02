Donald Trump quiere que la mitad de las autopartes fabricadas en América del Norte sean de EEUU

Es una de las propuestas que los representantes de la Casa Blanca se disponen a plantear en las negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá.

Gran parte de los componentes y materiales de los autos producidos en América del Norte se fabrican en México y Canadá.

El gobierno de Donald Trump pretende que el 50% de los componentes y materiales de los autos fabricados en el marco del Tratado de Libre Comercio que mantiene con México y Canadá (T-MEC) tengan su origen en EEUU , en un contexto en que las delegaciones de Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum se encuentran renegociando las condiciones del acuerdo comercial .

El tratado actual exige que el 75% de los materiales de un auto provengan de fábricas de alguno de los tres países, pero no concreta ningún requisito sobre porcentaje de componentes producidos en EEUU . La propuesta quiere obligar a las automotrices a obtener más piezas y materiales de proveedores estadounideses, de acuerdo a fuentes al tanto de la negociación que fueron citadas por The Wall Street Journal .

Además, el medio norteamericano aseguró que la delegación norteamericana también busca elevar de 78% a 82% el porcentaje de las piezas que deben ser producidas en alguno de los tres países socios.

Durante los últimos días, Trump amagó con imponerle aranceles a sus países vecinos, algo prohibido por la normativa vigente del T-MEC.

Las negociaciones del T-MEC

La semana pasada finalizó la primera ronda de las negociaciones entre México y Estados Unidos para revisar el el T-MEC. Se trató del primero de los tres encuentros previstos, el cuál dejó un "saldo positivo", según un comunicado de la secretaría de Economía mexicana.

"Hablamos de reglas de origen, del sector automotriz, cómo competimos con los países de Asia y otras regiones del mundo, y cómo podemos integrarnos más y mejor", dijo en un breve mensaje el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

Por su parte, la delegación encabezada por el Representante Comercial de Estados Unidos, Jeff Goettman, resaltó que uno de sus objetivos es "reducir el déficit comercial con México y fortalecer las cadenas de suministro estadounidenses".

La segunda ronda será 16 y 17 de junio en Washington y la última en la semana del 20 de julio en Ciudad de México, en medio de tensiones con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico y amagos de Trump de retirarse del acuerdo.

El T-MEC — firmado hace más de 30 años — es vital para México al tener en EEUU a su mayor socio comercial y destino de más de 80% de sus exportaciones, una situación similar a la que experimenta Canadá, que destina aproximadamente el 70% de sus exportaciones al país vecino.