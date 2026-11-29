El seleccionado argentino se impuso 34-26 en Twickenham, mostró una mejoría en su juego y terminó la temporada internacional con una victoria.

Los Pumas derrotaron 34-26 a Escocia en Twickenham y finalizaron séptimos en el Nations Championship 2026.

Los Pumas derrotaron 34-26 a Escocia en Twickenham y cerraron su participación en el Nations Championship 2026 con una victoria que les permitió quedarse con el séptimo puesto del certamen. El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró una mejor versión en defensa, disciplina y eficacia ofensiva para despedir el año con una alegría.

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El seleccionado argentino construyó su triunfo a partir de una ráfaga ofensiva que le permitió tomar distancia en el marcador. Ignacio Mendy y Rodrigo Isgró apoyaron dos tries en apenas tres minutos , después de que el conjunto europeo abriera el resultado con una conquista de Jamie Dobie, tras una buena acción individual de Huw Jones.

La respuesta argentina también llegó a través de Tomás Albornoz , quien aprovechó un penal jugado con rapidez para sumar puntos. Con una mayor efectividad en ataque, el equipo de Contepomi consiguió sostener la ventaja frente a un rival que intentó mantenerse en partido.

En el segundo tiempo, Escocia volvió a acercarse con un try de Rory Darge , en un momento complicado para Argentina, que había sufrido la tarjeta amarilla de Rodrigo Martínez por un tackle alto. Sin embargo, Los Pumas aprovecharon la superioridad numérica y ampliaron la diferencia con las conquistas de Julián Montoya y Juan Martín Scelzo .

Para Scelzo, además, fue un momento especial: consiguió su primer try con la camiseta argentina . En el tramo final, el conjunto europeo volvió a presionar y descontó mediante Tom Jordan y George Horne, aunque no logró revertir el resultado.

Cómo terminó Argentina en el Nations Championship 2026

Con este resultado, el seleccionado nacional finalizó séptimo en la clasificación general. Su recorrido en la Conferencia Sur había terminado con un cuarto puesto, producto de dos victorias y cuatro derrotas, que le permitieron acumular 11 puntos.

El triunfo también tuvo un valor particular en el historial entre ambos seleccionados. Después de este enfrentamiento, Argentina quedó arriba en el registro histórico, con 13 victorias frente a las 12 que consiguió Escocia en los 25 partidos disputados.

La victoria en Londres representó una revancha deportiva después del último antecedente entre ambos equipos. El 4 de julio pasado, durante el debut de los dos seleccionados en el torneo, Escocia había derrotado a Los Pumas por 47-38 en Córdoba.

El equipo argentino llegó a este compromiso después de una dura caída frente a Francia por 45-17 en Saint-Denis. Aquella presentación había estado marcada por inconvenientes disciplinarios, amonestaciones y la expulsión de Mayco Vivas.

El seleccionado argentino terminó cuarto en la Conferencia Sur, con dos victorias y cuatro derrotas.

Los cambios de Felipe Contepomi y las formaciones

Para el último partido del año, Felipe Contepomi realizó seis modificaciones en el equipo titular respecto del encuentro ante Francia. Las variantes respondieron a diferentes motivos, entre ellos lesiones, suspensiones, cuestiones personales, salidas de jugadores a sus clubes y decisiones de rotación.

Entre las novedades estuvo la presencia de Tobías Wade en el banco de suplentes, con posibilidades de conseguir su primer cap con el seleccionado argentino.

La formación inicial de Los Pumas estuvo integrada por Rodrigo Martínez, Julián Montoya y Francisco Moreno en la primera línea; Guido Petti y Pedro Rubiolo en la segunda; y Juan Martín González, Joaquín Moro y Juan Martín Scelzo como forwards. En los backs estuvieron Gonzalo García, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Por el lado europeo, Escocia había terminado cuarta en la Conferencia Norte, con cuatro triunfos, dos derrotas y 20 puntos. El equipo llegó a Twickenham después de vencer a Japón con una formación alternativa y presentó una alineación renovada, con apenas cuatro titulares que habían participado de aquel encuentro: Darcy Graham, Rory Hutchinson, Jamie Dobie y Jonny Gray.

De esta manera, Los Pumas bajaron el telón de su temporada 2026 con una victoria internacional, un resultado que les permitió recuperar sensaciones después de una campaña irregular y cerrar el año con un triunfo ante un rival al que habían enfrentado en julio.