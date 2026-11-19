El seleccionado argentino presentará varias modificaciones para visitar al conjunto francés por la sexta fecha del Nations Championship. Julián Montoya volverá a ser titular y capitán, mientras que Facundo Isa, Lucio Cinti y Gerónimo Prisciantelli también estarán desde el arranque.

Geronimo Prisciantelli se metió en el XV titular de los Pumas como fullback para enfrentar a Francia este sábado, por la sexta fecha del Nations Championship.

Los Pumas confirmaron la formación para visitar a Francia el próximo sábado, en un partido correspondiente a la sexta jornada del Nations Championship . El entrenador Felipe Contepomi dispuso siete modificaciones respecto del equipo que viene de enfrentar a Italia, con variantes tanto en el pack de forwards como en la línea de backs. El encuentro comenzará a las 16:30 en el Stade de France y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium.

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La principal novedad estará en la primera línea, con el regreso de Julián Montoya como hooker titular y capitán. El experimentado jugador, que acumula 121 partidos internacionales con la camiseta argentina, ocupará el lugar de Bautista Bernasconi, quien debió abandonar la concentración por una lesión muscular.

También habrá modificaciones en la segunda y tercera línea. Tomás Lavanini ingresará desde el inicio en reemplazo de Pedro Rubiolo, mientras que Juan Martín González ocupará el puesto de Pablo Matera, que comenzará el encuentro entre los suplentes. Lavanini suma 94 caps, mientras que González acumula 53 presencias y será el vicecapitán del equipo.

Otra de las novedades será la inclusión de Facundo Isa , quien ingresó al plantel en lugar de Joaquín Moro. El forward de 54 partidos internacionales será el número ocho titular, mientras que Juan Martín Scelzo ocupará la posición de ala con la camiseta número siete.

De esta manera, Contepomi apostará por una combinación de experiencia y variantes en el pack para afrontar un compromiso exigente ante uno de los seleccionados más importantes del rugby europeo.

Entre los tres cuartos también habrá movimientos. Lucio Cinti regresará a la titularidad en lugar de Justo Piccardo, mientras que Ignacio Mendy ocupará una de las puntas en reemplazo de Mateo Carreras.

¡Los 23 para enfrentar a Francia! Sábado 21/11 17:10 h (hora argentina) Francia Stade de France ESPN https://t.co/FtPCfHitBl — Los Pumas (@lospumas) November 19, 2026

La otra modificación será la presencia de Gerónimo Prisciantelli desde el comienzo. El back se ganó un lugar en la formación inicial en lugar de Rodrigo Isgró y ocupará el puesto de fullback. Este movimiento provocará que Bautista Delguy pase a desempeñarse como wing derecho, con la camiseta número 14.

La conducción del equipo estará a cargo de Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz, mientras que Santiago Chocobares y Cinti conformarán la pareja de centros. En las puntas estarán Mendy y Delguy, con Prisciantelli como último hombre.

Los Pumas tendrán así una alineación con varios jugadores de recorrido internacional. Montoya, Petti, Lavanini, González e Isa superan los 50 partidos con el seleccionado, mientras que desde el banco estará Pablo Matera, uno de los hombres de mayor experiencia del plantel, con 129 caps.

Con ocho alternativas, Contepomi contará con opciones para modificar la estructura del equipo durante el encuentro, tanto en los forwards como en los backs. La visita a Francia representará una nueva prueba para el seleccionado argentino en el cierre de su participación en el Nations Championship.

La formación de Los Pumas para visitar a Francia

Titulares

Boris Wenger (13 caps)

Julián Montoya (121 caps) – Capitán

Francisco Moreno (5 caps)

Guido Petti (106 caps)

Tomás Lavanini (94 caps)

Juan Martín González (53 caps) – Vicecapitán

Juan Martín Scelzo (4 caps)

Facundo Isa (54 caps)

Simón Benítez Cruz (17 caps)

Tomás Albornoz (26 caps)

Ignacio Mendy (8 caps)

Santiago Chocobares (37 caps)

Lucio Cinti (46 caps)

Bautista Delguy (44 caps)

Gerónimo Prisciantelli (7 caps)

Suplentes