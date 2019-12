Los últimos dos años fueron los peores para Danone en Argentina

Javier Lozada: Por supuesto que nosotros no nos escapamos de esta realidad; es una situación que creo se replica en toda la industria de la alimentación. Estamos en una utilización de la capacidad instalada del orden del 50%/60%, esto marca la pauta de que realmente tenemos una situación muy difícil. Pero, por otro lado, también es una oportunidad en el caso de que vuelva a potenciarse el consumo. Más en particular respecto a nuestra empresa éste fue realmente un año difícil, en realidad venimos de cuatro o cinco años difíciles donde si miramos el conjunto nuestro volumen de ventas disminuyó un 50%. Aquí estamos hablando en particular de nuestros dos negocios de consumo masivo, tanto el de lácteos como el de aguas, que son los que sufrieron más. Realmente son dos mercados que sufrieron mucho por la crisis económica y en particular por la informalidad que hay en el sector que afecta a las primeras marcas como las nuestras.