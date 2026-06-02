Día de la Sidra: la bebida que volvió a ponerse de moda

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Sidra , una fecha que rinde homenaje a un fermento milenario que dejó de ser exclusivo de los brindis festivos para transformarse en la nueva gran tendencia de la coctelería urbana. Para sumarse a los festejos de esta temporada; a continuación, una ruta exclusiva con los mejores lugares para degustar sus variedades más innovadoras .

La propuesta de bebidas de Hierro incorpora una opción diferente con la sidra artesanal Griffin, elaborada con peras Williams de la Patagonia argentina y reconocida por su perfil fresco, ligero y frutado. Disponible en formato de 475 cc y también tirada en la sede de Palermo, esta sidra de más de 17 años de trayectoria se destaca por sus notas cítricas y su marcado aroma a pera madura.

Además de servirse sola, forma parte de la coctelería de autor de esta Casa de Fuegos en tragos como el Macana, preparado con Aperol, shrub de limón, soda, pera deshidratada y tomillo fresco, presente tanto en Palermo como en Nordelta. Para acompañar estas propuestas, la cocina de Hierro sugiere platos de sabores intensos y equilibrados, como la provoleta con ananá grillada, miel de la pradera, pistachos y romero, o la burrata con nduja, brócoli, almendras y alcaparras.

LA BOQUE DE PALERMO

La Boque de Palermo encuentra en la sidra tirada 1888 un aliado perfecto para quienes buscan un aperitivo fresco y con identidad. Se trata de una etiqueta premium elaborada con manzanas seleccionadas, reconocida por su perfil frutado, burbuja suave y un equilibrio que la vuelve especialmente versátil.

LA BOQUE DE PALERMO SIDRA Dirección: Soler 5101, Palermo.

En el local la presentan en copa de vino y con abundante hielo, un gesto simple que suma estética y frescura y que acompaña el formato de tapeo que define la propuesta. La copa funciona como un punto de partida ideal para compartir platos al centro —tortillas, buñuelos, croquetas— así como choripán o empanadas de carne de asado y también como protagonista del after office: de martes a domingos, entre las 17 y las 20 h, la casa ofrece un 2x1 en aperitivos, donde la 1888 se posiciona como una de las opciones más elegidas por quienes buscan un inicio relajado pero con carácter.

RIOBA BODEGÓN

En Palermo, Rioba Bodegón presenta dentro de su carta de bebidas una sidra tirada que se alinea con su propuesta de bodegón porteño actual, centrada en platos abundantes y una dinámica de consumo compartido. Elaborada con manzanas patagónicas y servida desde canilla, llega a la mesa en los tradicionales pingüinos, en sintonía con un servicio de mozos uniformados y una ambientación que recupera elementos clásicos como los manteles a cuadros y los detalles de impronta vintage.

Rioba - sidra Dirección: Costa Rica 4588, Palermo.

En este contexto, la sidra se sugiere como acompañamiento para preparaciones de la carta como las gambas al ajillo con pan brioche o las milanesas en formato para compartir, en línea con una propuesta basada en recetas de corte casero y sabores reconocibles.