Monotributo ARCA: las fechas claves que tenés que conocer antes de que empiece agosto 2026

El octavo mes del año llega con un cronograma de vencimientos y controles obligatorios, por lo que hay que revisar cada paso con cuidado.

En el octavo mes del año, los contribuyentes van a tener que cumplir sus obligaciones.

En julio, quienes estén inscriptos en el monotributo tienen que cumplir con varios trámites que van a impactar en el importe de la cuota mensual. Como ya está por llegar el mes de agosto , conviene revisar el calendario y verificar que toda la información declarada sea correcta.

La actualización de escalas, el cierre del plazo para la recategorización y los controles automáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) forman parte de un mismo esquema. Cada instancia exige prestar atención a los datos informados, ya que un error puede derivar en diferencias de pago, intereses e incluso sanciones económicas .

En agosto de 2026 van a llegar varios vencimientos importantes para el monotributo . El cronograma comienza con la entrada en vigencia de la nueva tabla de categorías y sigue con la recategorización, los controles automáticos del organismo y el pago mensual correspondiente.

Desde el 1 de agosto de 2026 empieza a regir la nueva tabla del m onotributo . Esos valores permanecerán vigentes hasta el 31 de enero de 2027 , por lo que las cuotas y categorías van a tener que ajustarse de acuerdo con la actualización oficial.

El 5 de agosto será la fecha límite para realizar la recategorización . En esa revisión se deben considerar los parámetros acumulados de los 12 meses anteriores, es decir, la actividad desarrollada entre julio de 2025 y junio de 2026 . Durante ese proceso es necesario controlar la facturación, la superficie afectada a la actividad cuando corresponda, el consumo de energía eléctrica, los alquileres devengados y los demás indicadores previstos para definir la categoría correcta.

Una vez finalizada la etapa voluntaria, entre el 6 y el 20 de agosto el organismo va a hacer recategorizaciones de oficio mediante controles de sistema.

El cronograma de trámites importantes para todos los adheridos al régimen simplificado termina el 20 de agosto, cuando vencerá el pago del monotributo correspondiente a ese mes. Ese importe ya reflejará los valores previstos por la nueva tabla vigente desde el inicio de agosto.

Un control previo de los datos permite reducir errores y afrontar los vencimientos de agosto de 2026 con la situación fiscal correctamente actualizada. Magnific

Qué pasa si cargás mal los datos en la recategorización

Completar la recategorización con la información incorrecta puede traer consecuencias económicas importantes. Si ARCA detecta diferencias entre los datos declarados y los registros disponibles, tiene la facultad de modificar la categoría del contribuyente mediante un procedimiento de oficio.

Cuando eso pasa, el organismo puede ubicar al monotributista en una categoría superior, lo que le generará una deuda retroactiva por la diferencia entre las cuotas abonadas y las que correspondían realmente. Además del importe pendiente, también se aplican intereses por mora y una multa equivalente al 50% del impuesto omitido, siempre que la situación encuadre dentro de las previsiones del régimen.

Si el propio contribuyente advirtió que se equivocó al hacer la recategorización y quedó ubicado en una categoría superior, existe una alternativa para solicitar la corrección. El trámite debe hacerse mediante el servicio Presentaciones Digitales de ARCA, donde se tiene que seleccionar la opción para modificar la categoría por error.

Para respaldar el pedido, va a ser necesario presentar la documentación que acredite la situación real, entre ella:

Extractos bancarios

Facturas emitidas

Papeles de trabajo u otra documentación contable que justifique los ingresos declarados

Por el otro lado, cuando la modificación fue realizada automáticamente por ARCA como resultado de un cruce de datos, el procedimiento es diferente. El contribuyente puede presentar una apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación recibida en el Domicilio Fiscal Electrónico.

En ese descargo también hay que adjuntar los comprobantes que permitan demostrar cuáles fueron los ingresos reales considerados para el período analizado. Si la documentación resulta suficiente, el organismo evaluará la solicitud y resolverá si corresponde mantener o rectificar la categoría asignada.