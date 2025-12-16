El empleo en EEUU subió más de lo esperado, pero la desocupación alcanzó su máximo nivel desde 2021

Sin embargo, la fuerte caída de empleo durante octubre, dato que no se tenía por el shutdown, alertó al mercado. Por su parte, el nivel de desempleo del mes pasado se ubicó por encima del límite "aceptable" de la Fed.

El empleo en EEUU sigue mostrando señales mixtas , lo que preocupa al mercado . Si bien la creación de puestos de trabajo fue superior a lo estimado, la tasa de desocupación escaló hasta su nivel más alto desde 2021 , en medio de un deterioro del mercado laboral vinculado a la incertidumbre económica que genera la agresiva política arancelaria del presidente norteamericano, Donald Trump .

Según el informe demorado de noviembre y la actualización parcial de octubre que dio a conocer este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo , las nóminas no agrícolas crecieron en 64.000 puestos de trabajo durante el mes pasado .

Por su parte, el desempleo aumentó a 4,6% , nivel que no se observaba desde octubre de 2021 . Se trata de un dato no menor, ya que se encuentra por encima del umbral del 4,5% , nivel que estipuló la Reserva Federal (Fed) como un nivel de desempleo "aceptable".

"El informe muestra que sigue habiendo debilidad en el mercado laboral" , afirmó Cooper Howard , director de investigación y estrategia de renta fija del Schwab Center for Financial Research . De todas maneras, aclaró que si bien el empleo "se está debilitando, no está cayendo en picada".

En octubre, la economía había perdido 105.000 empleos , una cifra que refleja la salida de más de 150.000 empleados federales que aceptaron indemnizaciones diferidas en el marco de la iniciativa de la administración Trump para reducir el tamaño del Estado . La mayoría de estos trabajadores dejaron de figurar en las nóminas del gobierno a fines de septiembre.

"Aunque los datos principales de noviembre no difirieron mucho de las expectativas, la caída masiva de 105.000 puestos de trabajo en octubre puso de manifiesto que el mercado laboral sigue atravesando dificultades", afirmaron desde Schwab Center.

En este sentido, también destacaron que "el crecimiento del empleo en agosto y septiembre se revisó a la baja en un total de 33.000 puestos antes de la gran caída de octubre".

La cuestión de la tasa de desempleo

Sin embargo, el relevamiento no incluyó la tasa de desempleo de octubre ni otras métricas de ese mes, dado que el cierre del gobierno norteamericano durante 43 días impidió la recopilación de datos de los hogares.

Por ese motivo, la BLS modificó las ponderaciones de las estimaciones sobre la población activa debido a que no se recopilaron datos en octubre.

Sobre ese punto, la oficina estadística advirtió que las estimaciones de noviembre sobre la población activa "presentarán variaciones ligeramente superiores a lo habitual" y aclaró que el cambio en la ponderación "no será necesario para las estimaciones de diciembre, que volverán a la metodología de ponderación compuesta habitual".

Además, señaló que en noviembre participó en la encuesta de hogares el doble de hogares nuevos que en un mes normal, mientras que otros retornaron tras un paréntesis a mitad de su período de inscripción.

Se trató de una decisión que podría generar un sesgo al alza en la tasa de desempleo de noviembre, según plantearon algunos expertos. El último dato oficial de desocupación era el de septiembre, que arrojó un 4,4%.