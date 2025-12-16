SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
16 de diciembre 2025 - 12:27

La Fórmula 1 confirmó que vuelve a Portugal: qué pasará con el regreso de la Argentina

El Campeonato Mundial de Automovilismo tendrá fecha en el país europeo en las temporadas 2027 y 2028.

La Fórmula 1 confirmó que vuelve a Portugal

La Fórmula 1 confirmó que vuelve a Portugal

La Fórmula 1 anunció en las últimas horas que el Campeonato Mundial de Automovilismo volverá a tener fecha en Portugal en las temporadas 2027 y 2028.

Este retorno del certamen al país europeo se da como parte de un acuerdo de dos años de duración con el gobierno portugués, Turismo de Portugal, y la promotora Parkalgar.

Informate más

Así, la Fórmula 1 se disputará en el Autódromo Internacional do Algarve, más conocido como Portimão que albergó por última vez un Gran Premio en 2020 y 2021 cuando el campeonato retomaba su actividad tras la pandemia por el coronavirus.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2000853473634459746&partner=&hide_thread=false

En relación a este retorno, el presidente y director ejecutivo de Fórmula 1, Stefano Domenicali aseguró: “Estoy encantado de ver el regreso de Portimão al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de sus asientos”.

Como país, Portugal albergó su primer Gran Premio en Oporto en 1958, además de desarrollar algunos en Monsanto y Estoril a lo largo de los 75 años de este certamen. Pilotos como Stirling Moss, Alain Prost, Ayrton Senna y Nigel Mansell ganaron en suelo luso.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias