La gerente técnica de H&B de WTW, María Laura Domínguez, insistió en el involucramiento del empleador para evitar juicios laborales durante el cuarto panel de Ámbito Debate, coorganizado con FANDOM de Seguros, titulado “Riesgos y Seguros, lo que toda empresa necesita saber” y moderado por la periodista Eliana Carelli.
María Laura Domínguez: "El empleador debe involucrarse, porque menos juicios generan más crecimiento y eficiencia"
La gerente técnica de H&B de WTW, apuntó a un rol activo de las empresas para evitar juicios laborales durante el cuarto panel de Ámbito Debate.
Domínguez llamó a “la concientización y el involucramiento”, al recordar que “este sistema nace como una cobertura obligatoria y se paga desde el sistema de seguridad social, pero tiene un concepto de tasa de uso, cuánto más usás más costo vas a tener”.
Frente al panorama judicial, consideró que “un primer punto fundamental es el costo, es decir que, si voy a pagar, tengo que saber cuánto y por qué”, detallando que “más del 50% de impacto en la prima es el costo judicial”. A eso sumó “el involucramiento de los directores financieros de las áreas, que antes era potestad de recursos humanos y ahora se empieza a vincular porque el impacto económico cuando la judicialidad pega fuerte ocurre en los costos”.
Señales de alarma y falta de comunicación
Al mencionar signos de un juicio en puerta, la referente de WTW afirmó que “los casos rechazados y de autodenuncias o cartas documento son en general una primera alarma de que va a ingresar un juicio” y valoró que “en esa instancia tenés muchas posibilidades de desarmar ese conflicto”.
“El trabajador no tiene conciencia o conocimiento de que esto afecta directamente a la empresa, entonces es fundamental la comunicación. Si conversás, vas haciendo un cambio cultural contra esta industria de unos pocos y lo enfoca en que al empleador nada le pasa, que no es verdad”, expresó Domínguez.
Asimismo, recordó que “esto lo pagamos todos” y comparó: “No es lógico que un sistema funcione con el 170 cada 1.000 de judicialidad, cuando en Chile y España, que tienen un sistema similar, es de 5 cada 1.000”.
El involucramiento empresarial como factor clave
Al ahondar en posibles factores de mejora, Domínguez destacó que es importante para el empleador “involucrarse a nivel conocimiento del empleado” y recordó que “siempre está la posibilidad de conversar si el trabajador tiene una disconformidad”.
En ese sentido, recordó que “hay juicios que se revierten” y blanqueó que “es más exitoso cuando hiciste el proceso previo y ves que el empleado ve que estás en seguimiento y no es tan fácil que el abogado le diga ‘no pasa nada’”. Y destacó la importancia de ir por ese camino al señalar que “menos juicios generan más crecimiento y eficiencia en costos”.
“El empleador tiene que saber el impacto que produce la judicialidad. Trabajamos en la concientización y el cambio de cultura” apuntó y afirmó: “Debe preocuparse también por la salud. Es muy arbitrario tener una pericia médica constatando una incapacidad en el juicio y ver al trabajador desempeñando sus tareas. Quizás estás haciendo trabajar a alguien que no puede”.
