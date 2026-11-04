Maximiliano Pullaro participó de la ExpoSeguridad Rosario y llamó a "no volver atrás" en esa materia

El gobernador de Santa Fe destacó los avances en el área durante su gestión y pidió avanzar con un nuevo paquete de leyes al respecto. "En seguridad pública no podemos volver atrás", lanzó.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , defendió la política de seguridad de su gestión y reclamó avanzar con un nuevo paquete de leyes para consolidar los resultados obtenidos en la lucha contra el delito. “En seguridad pública no podemos volver atrás, porque o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”, advirtió durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario.

El mandatario encabezó este miércoles la inauguración del encuentro, organizado por Fundación Rosario con el acompañamiento de la Provincia y la Municipalidad. Las jornadas se desarrollan en el Salón Metropolitano y buscan poner en discusión la relación entre seguridad y desarrollo productivo, además de promover la articulación entre el sector público y privado.

Durante su intervención, Pullaro destacó los avances de su administración en materia de seguridad, aunque pidió evitar cualquier lectura triunfalista. “Logramos contener el delito y la violencia, pero las organizaciones criminales están activas. No cometamos el error de creer que superamos las etapas ”, sostuvo.

En esa línea, recordó que desde el comienzo de su gestión se propuso combatir la impunidad y el narcomenudeo con todas las herramientas disponibles. “A la inseguridad había que atacarla con las herramientas que teníamos a mano y hoy podemos mostrar muchos resultados”, afirmó.

Sin embargo, insistió en que el escenario requiere mantener la prudencia y profundizar las medidas. “Tenemos que disfrutar este momento, pero no sentir que hemos ganado ninguna batalla”, remarcó.

Maximiliano Pullaro reclamó nuevas leyes para fortalecer el plan de seguridad

El gobernador puso el foco en el paquete de reformas que se debate en la Legislatura santafesina y consideró que la continuidad de la política de seguridad necesita nuevos instrumentos legales. “Hoy hay un Estado que controla, pero falta tiempo y necesitamos leyes que se están discutiendo en la Legislatura”, señaló.

Al repasar el inicio de su administración, Pullaro sostuvo que fue necesario modificar normas, fortalecer el trabajo policial e incrementar la inversión para recuperar el control territorial. También destacó las tareas de análisis criminal y el trabajo de la Policía de Santa Fe.

Sobre el debate legislativo, reconoció que existen diferencias entre los distintos sectores, aunque expresó su expectativa de conseguir los consensos necesarios. “La Legislatura es un ámbito democrático y todos tenemos derecho a pensar distinto. Hay miradas que no son iguales, y eso no está mal, eso fortalece”, planteó.

Además, ratificó su respaldo a las fuerzas de seguridad y al Servicio Penitenciario. “En Santa Fe tenemos la mejor Policía de la República Argentina. Mientras sea gobernador voy a seguir empoderando a la Policía y al Servicio Penitenciario; y voy a ir en contra de los malos policías”, aseguró.

En el mismo sentido se pronunció el intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien también reclamó avances legislativos para sostener la estrategia de seguridad. “Seguimos necesitando marcos legislativos y leyes que fortalezcan este trabajo, y espero que en eso tengamos buenas noticias en los próximos días en la Legislatura de la provincia”, manifestó.

Rosario

En el cierre de su discurso, el gobernador vinculó la mejora de los indicadores de seguridad con las perspectivas económicas de Rosario. Destacó el entramado productivo de la ciudad y la posibilidad de recuperar inversiones en un contexto de mayor control estatal.

“Hoy vivimos una etapa distinta, donde vuelven las inversiones”, afirmó. Y definió a Rosario como una ciudad que “construye seguridad todos los días, donde todos pueden invertir porque les va a ir bien”.

La apertura de ExpoSeguridad contó también con la presencia de la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia; el presidente de Fundación Rosario, Nicolás Ruggiero; legisladores nacionales y provinciales, autoridades judiciales, funcionarios, empresarios y representantes de distintas instituciones.

El encuentro continuará hasta el jueves con paneles sobre reformas legislativas y judiciales, compras en emergencia, servicio penitenciario, tecnología, seguridad y desarrollo económico. También incluirá la Feria de Exposiciones Ciudad Segura, que estará abierta al público general durante la segunda jornada.