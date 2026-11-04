Argentina recibió un nuevo respaldo iberoamericano por la soberanía de Malvinas.

El canciller Pablo Quirno destacó la aprobación unánime de un comunicado especial sobre las Islas. El documento reclama que el país y el Reino Unido reanuden las negociaciones por la disputa de soberanía.

El canciller Pablo Quirno destacó el respaldo que recibió Argentina por la cuestión de las Islas Malvinas durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que se aprobó por unanimidad un Comunicado Especial sobre las Islas Malvinas y reafirmó el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.

"Es una causa sagrada para los argentinos y la aprobación del presente documento, en el ámbito iberoamericano, llega en un momento en que el Reino Unido pretende explotar los hidrocarburos de la Cuenca Malvinas Norte a través de licencias ilegítimas otorgadas a las compañías Rockhopper y Navitas", sostuvo Quirno.

El canciller remarcó que, con la aprobación del documento, el espacio iberoamericano reafirmó una vez más su respaldo a Argentina. Además, recordó las recientes acciones diplomáticas y legales impulsadas por el Gobierno frente a las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en la zona.

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En ese sentido, señaló que el pasado 28 de septiembre la Argentina inició contra el Reino Unido el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Asimismo, indicó que el 13 de octubre el país solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que prescriba medidas provisionales urgentes para impedir que se lleven adelante tareas de explotación de recursos naturales no renovables en el área.

Según Quirno, estas acciones forman parte de una estrategia integral en defensa de la soberanía argentina frente al avance del proyecto Sea Lion y las actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos.

El reclamo argentino por la soberanía de Malvinas

El comunicado aprobado por los ministros iberoamericanos reafirma la necesidad de que los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a la mayor brevedad posible para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. Además, reconoce la actitud constructiva y la disposición del gobierno del presidente Javier Milei para avanzar en esa dirección.

"Estamos dispuestos a retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía por la vía diplomática y pacífica, como lo hemos pedido reiteradamente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objeto de cumplir con el deber impuesto por el Derecho Internacional de resolver pacíficamente la disputa y poner fin a una situación colonial, anacrónica en el siglo XXI", expresó el canciller.

Finalmente, Quirno concluyó su mensaje con una reafirmación del reclamo argentino: "Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas".