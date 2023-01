Mejor que Volcker: la inflación se rindió y no se rompió nada

El diablo anida en los detalles y si el celo se relaja, en la capacidad de ensayar un contraataque sin preaviso. El banco central, en particular, se inquieta por el foco de los salarios nominales en alza y su sistemática caída real. ¿Cómo? ¿Hay 10,5 de búsquedas laborales sin cubrir, solo 5,7 millones de desempleados, y el salario real cayó en 2022? La economía que procura la Fed necesita recortar la nominalidad -los salarios trepaban al 6,7% interanual en julio y bajaron al 6,1% en diciembre (tres veces la meta de inflación)- pero a la vez debe acomodar un lógico ascenso de las remuneraciones reales, a menos que más gente desee trabajar. La inflación tiene que caer más rápido todavía para desactivar la espiral de precios y salarios y su retroalimentación. En otras palabras, a Powell le falta rematar la faena. Ya no corre de atrás, domina la situación. La inflación que en 2021 probó no ser transitoria revela que tampoco es, de por sí, permanente. No importa si es inflación de demanda o de oferta. Es 100% condicional al rigor de la política económica. Y como la actividad soportó los cambios bruscos de presión, la tarea pendiente es menos azarosa. No es menester blandir subas de tasas enormes ya ni agitar la curva de bonos con amenazas de QT (endurecimiento cuantitativo). Solo resta utilizar el pincel fino con la sutileza que no permitía el año que vivimos en peligro.