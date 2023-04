Moratoria: para acotar impacto fiscal, la letra chica contendrá requisitos socioeconómicos

En febrero, el Congreso aprobó el Plan de Pagos de Deuda Previsional, que permitirá jubilarse a mujeres de 60 años y hombres de 65 que no tuvieran los 30 años de aporte requeridos. La normativa fue publicada rápidamente, a mediados de marzo, en el Boletín Oficial, como la Ley 27.705. Allí se estableció que las personas podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, con un monto a descontar de las jubilaciones que no podrá exceder las 120 cuotas mensuales, y no podrá superar el 30% del haber mínimo vigente.