Dos de cada tres estadounidenses cree que la guerra con Irán "no valió la pena" y cae el apoyo a Donald Trump

Un sondeo reveló que casi dos tercios de los estadounidenses consideran que el conflicto no justificó sus costos. Además, disminuyó la aprobación del manejo de la guerra por parte del presidente republicano.

La prolongación de la guerra entre Estados Unidos e Irán comenzó a erosionar el respaldo de la opinión pública estadounidense. Una nueva encuesta elaborada por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research mostró que la mayoría de los ciudadanos considera que el conflicto no valió la pena y que el apoyo al manejo de la crisis por parte del presidente Donald Trump retrocedió respecto del mes anterior.

El estudio reflejó un creciente cansancio frente a una guerra que ya dejó bajas estadounidenses, elevó los precios del petróleo y de los combustibles y reavivó el debate sobre el involucramiento militar de Estados Unidos en Medio Oriente .

De acuerdo con la encuesta, alrededor de dos tercios de los adultos afirmaron que el conflicto iniciado el 28 de febrero no justificó sus consecuencias. Esa percepción predominó entre demócratas e independientes, aunque también alcanzó a cerca del 37% de los republicanos .

El relevamiento se realizó entre el 23 y el 27 de julio , en un período marcado por una pausa en los ataques tras casi dos semanas de fuertes enfrentamientos entre ambos países. Durante ese lapso, Estados Unidos bombardeó instalaciones iraníes, mientras que Irán respondió con ofensivas contra bases estadounidenses en la región. Desde el inicio de la guerra murieron 18 militares estadounidenses , según los datos incluidos en el informe.

El respaldo a la gestión de Donald Trump en relación con la guerra también mostró una caída. Solo el 28% de los encuestados aprobó la forma en que el mandatario condujo el conflicto, frente al 34% registrado el mes anterior. Entre los republicanos, el apoyo descendió del 71% al 61% , una variación que, aunque moderada dentro del margen de error, marcó un deterioro respecto del fuerte respaldo que mantiene el presidente en otros temas.

En términos generales, la aprobación presidencial se ubicó en 33%, un nivel similar al que registraba Joe Biden a la misma altura de su mandato y ligeramente inferior al que Trump tenía durante su primera presidencia.

El sondeo también mostró que existe poco apoyo a una campaña militar prolongada. Solo dos de cada diez estadounidenses consideran que la acción militar debería continuar, mientras que cerca de tres de cada diez prefieren suspender los ataques y retomar las negociaciones para alcanzar un nuevo alto el fuego. Otro grupo similar optó por poner fin completamente a las operaciones militares.

Las diferencias políticas siguen siendo marcadas. Aproximadamente la mitad de los republicanos respaldó continuar la ofensiva, especialmente quienes se identifican con el movimiento MAGA, mientras que independientes y demócratas se inclinaron mayoritariamente por detener el conflicto.

El costo de la guerra preocupa por su impacto económico

La encuesta también reveló que la principal preocupación de los estadounidenses está vinculada al efecto del conflicto sobre el costo de vida. El 72% consideró muy o extremadamente importante evitar que aumenten los precios del petróleo y de la gasolina, una cifra superior a la registrada en marzo.

La inquietud no es menor: el barril de petróleo volvió a superar los u$s100, mientras que el precio promedio de la gasolina se ubicó por encima de los u$s 4 por galón, incrementando la presión sobre el bolsillo de los consumidores y alimentando nuevas preocupaciones por la inflación.

Aunque el rechazo a la guerra es amplio, la mayoría de los consultados coincidió en que impedir que Irán desarrolle un arma nuclear continúa siendo un objetivo importante para Estados Unidos.

Sin embargo, el estudio mostró que un porcentaje similar consideró prioritario alcanzar un alto el fuego permanente y contener el impacto del conflicto sobre los precios de la energía, por encima incluso de otras metas estratégicas planteadas por la administración de Trump.

La encuesta fue realizada sobre una muestra de 1.165 adultos estadounidenses y presentó un margen de error de ±3,7 puntos porcentuales para el total de la población encuestada.