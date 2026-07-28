Entre las sanciones económicas y los bombardeos, la estrategia de EEUU para negociar con Irán

El reinicio de las hostilidades volvió a poner bajo el foco una guerra que comenzó en febrero y se extendió más allá de los planes de la Casa Blanca. La presión sobre el arsenal militar y la impopularidad del conflicto obligan a la Casa Blanca a evaluar alternativas de presión sobre Teherán.

Tras trece días consecutivos de bombardeos sobre Irán , el presidente estadounidense, Donald Trump pausó los ataques y comienza a explorar contactos indirectos con Irán. Sitiado por las críticas, la extensión del conflicto y las consecuencias sobre el mercado energético global , Washington debate dos escenarios sobre el futuro en Medio Oriente: aumentar la presión financiera sobre Teherán o continuar con la escalada bélica.

Cabe destacar que en el Memorando de Entendimiento firmado por ambas naciones el 17 de junio de este año, el principio de entendimiento contemplaba compromisos relacionados con las sanciones económicas impuestas a Irán . En ese marco, Estados Unidos se había comprometido a otorgar exenciones para habilitar exportaciones de petróleo, productos derivados y servicios vinculados , como transporte, seguros y operaciones bancarias.

El acuerdo preveía además que Washington avance en un cronograma para el levantamiento de las restricciones económicas , que debía quedar establecido en la negociación definitiva. A eso se suma la creación de un mecanismo destinado a liberar fondos y activos iraníes en el exterior congelados o restringidos - entre u$s24.000 millones y más de u$s100.000 millones - , bajo la supervisión de una instancia ejecutiva de seguimiento.

Ahora, con el recrudecimiento del conflicto, las críticas internas y el horizonte electoral, la Casa Blanca evalúa si continuar con la avanzada bélica es la estrategia más efectiva. Según consignó el medio Axios, diversos funcionarios sostuvieron que la presión financiera de Washington puede golpear más a Irán, que estaría sumido en una crisis de escasez de gasolina, dificultades para pagar a sus combatientes y riesgo de corridas bancarias, según informes de inteligencia y reportes de fuentes citados por el mencionado medio.

En este escenario, Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones indirectas con la mediación de Omán, Qatar y Pakistán para intentar transformar la actual pausa en los enfrentamientos en un alto el fuego duradero. Uno de los principales puntos en discusión es una propuesta para otorgar a Irán y a Omán un mayor rol en la administración del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz , lo que también implicaría la posibilidad de obtener ingresos por esa actividad.

Archivo. El estrecho de Ormuz, la llave de negociación de Irán.

La iniciativa toma como referencia el esquema de cooperación vigente en los estrechos de Malaca y Singapur, administrados por Malasia, Singapur e Indonesia. Sin embargo, según un alto funcionario estadounidense citado por Axios, dentro del régimen iraní existen diferencias sobre la propuesta. "Algunos iraníes quieren esto. Otros no", señaló.

En paralelo, Teherán reclama garantías de que EEUU no volverá a lanzar ataques militares sobre su territorio. Además, exige acceso a fondos mediante el desbloqueo de activos y un alivio de las sanciones impuestas por Washington.

Del lado estadounidense, Donald Trump mantiene una postura más dura. El presidente desconfía de otorgar concesiones a Irán después de la interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y exige que entregue el material nuclear que aún conserva.

En referencia al plano económico, según funcionarios estadounidenses, durante contactos previos entre representantes iraníes y los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff, Teherán dejó en claro que el acceso a recursos financieros constituye una prioridad.

En ese marco, recordó que la administración Trump sancionó a más de 1.000 personas, embarcaciones y aeronaves como parte de su renovada campaña de máxima presión. Las restricciones apuntan principalmente al comercio petrolero iraní, su sistema financiero paralelo, la adquisición de armamento y las redes de transporte marítimo utilizadas por el régimen.

Los límites de la estrategia de Trump

Pese a la presión económica, dentro de la administración estadounidense reconocen que esa estrategia requerirá más tiempo para forzar a Irán a negociar que una campaña aérea de gran escala, una alternativa que Trump todavía se niega a autorizar. Ese escenario prolongado también podría tener un costo político para el oficialismo estadounidense, ya que implicaría sostener una guerra impopular y convivir con precios elevados de los combustibles en plena campaña para las elecciones de medio mandato.

La interrupción de los bombardeos también coincidió con una advertencia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, sobre la presión que enfrentan los arsenales del Comando Central de Estados Unidos, especialmente las reservas de interceptores de defensa aérea.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, alertó sobre la presión del conflicto sobre el arsenal estadounidense. HispanTV

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Trump continúa privilegiando una solución diplomática, aunque mantiene abiertas todas las opciones si Irán persiste con actividades terroristas en el estrecho de Ormuz o contra aliados de Estados Unidos.