Irán difundió un video con amenazas contra Melania y Barron Trump: crece la tensión con EEUU

Un medio vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní publicó las amenazas. El Servicio Secreto confirmó que investiga el material en medio de un escenario de creciente tensión entre ambos países.

La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo episodio luego de que un medio cercano a la Guardia Revolucionaria difundiera un video con amenazas explícitas contra la familia del presidente estadounidense Donald Trump .

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El material, publicado por la agencia iraní Tasnim, contiene referencias a la rutina de Melania Trump , propone métodos para asesinarla e incluye un mensaje intimidatorio dirigido a Barron Trump , el hijo menor del mandatario.

El video, titulado "Dónde matar a Melania" , fue elaborado en idioma persa utilizando información de acceso público sobre los desplazamientos de la primera dama en Nueva York .

En las imágenes se recrea la caravana que habitualmente acompaña a Melania Trump y se identifican distintos lugares que suele frecuentar.

Además, el contenido describe aspectos de los operativos de seguridad previos a sus recorridos, como el retiro de cestos de basura de determinadas calles, una medida que, según el video, permitiría anticipar su presencia.

El video apunta contra Barren y Melania Trump. Nine

El material también llama a los denominados "luchadores por la libertad" a asesinar a la primera dama mediante el uso de un agente nervioso y plantea la posibilidad de sobornar a integrantes de su equipo para facilitar el atentado.

Hacia el final aparece una amenaza dirigida a Barron Trump, hijo del mandatario: "Esto es solo el comienzo; Barron Trump, esperanos".

La respuesta del Servicio Secreto de EEUU

Tras la difusión del video, el Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que tomó conocimiento del caso que preocupó a las autoridades.

El vocero Nate Herring señaló a Newsweek que la agencia investiga "todo aquello que pueda ser percibido como una amenaza contra las personas bajo nuestra protección".

Al mismo tiempo, aclaró que, por cuestiones de seguridad operativa, el organismo no realiza comentarios sobre las tareas de inteligencia ni sobre los dispositivos de protección que lleva adelante.

Una escalada que se remonta al asesinato de Qasem Soleimani

Las amenazas se producen en un contexto de enfrentamiento sostenido entre Washington y Teherán desde que Donald Trump ordenó el operativo que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, durante su primer mandato.

Desde entonces, dirigentes y sectores vinculados al régimen iraní reiteraron públicamente promesas de represalia contra el presidente estadounidense.

En las últimas semanas también trascendió que Israel compartió con Estados Unidos información de inteligencia sobre un supuesto plan "específico" para atentar contra Trump.

Según publicó CNN, citando fuentes oficiales, las agencias estadounidenses ya seguían de cerca múltiples amenazas, aunque la advertencia israelí hacía referencia a un presunto complot concreto.

Las declaraciones de Donald Trump

Consultado por periodistas durante el regreso de una cumbre de la OTAN a bordo del Air Force One, Donald Trump afirmó que continúa siendo un objetivo del régimen iraní.

"Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas", sostuvo el presidente estadounidense.

El mandatario agregó: "Hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho tiempo".

Las manifestaciones públicas contra Trump se multiplicaron durante los últimos meses. En Teherán aparecieron carteles con imágenes del presidente estadounidense, de Melania Trump y de varios integrantes de su familia sobre ataúdes cubiertos con banderas de Estados Unidos.

Durante el reciente funeral del líder supremo iraní Ali Khamenei en Mashhad, numerosos asistentes también exhibieron pancartas con la leyenda "Vamos a matar a Trump" y corearon consignas contra el mandatario norteamericano.

Además, en 2024, la Justicia estadounidense informó que investigaba un presunto plan atribuido a la Guardia Revolucionaria para asesinar a Trump antes de las elecciones presidenciales de ese año.

Negociaciones abiertas y nuevas advertencias

La difusión del video coincidió con un momento especialmente delicado en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras ambas partes exploran la posibilidad de alcanzar un acuerdo diplomático.

Aunque Trump aseguró que mantuvo conversaciones "positivas" con representantes iraníes, volvió a advertir que recurrirá a la fuerza si fracasan las negociaciones.

El presidente afirmó que mantiene sobre la mesa la posibilidad de atacar objetivos estratégicos iraníes, entre ellos la montaña Pickaxe, además de puentes y centrales eléctricas.

"Es un equilibrio muy, muy delicado. Así que creo que ahora mismo tenemos una posición muy sólida. Saben que voy a hacerlo si no llegan a un acuerdo", expresó el mandatario estadounidense.