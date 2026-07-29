EEUU y Arabia Saudita bombardearon milicias iraníes en Irak y vuelve a crecer el riesgo de una escalada

La tregua alcanzada días atrás quedó seriamente comprometida tras una nueva serie de ataques cruzados. El hecho elevó la preocupación por una expansión de la guerra en Medio Oriente.

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar este miércoles luego de que Estados Unidos y Arabia Saudita lanzaran un ataque conjunto contra milicias iraquíes respaldadas por Irán , una operación que provocó una inmediata respuesta de Teherán y volvió a poner en duda la continuidad del alto el fuego alcanzado días atrás.

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Los nuevos enfrentamientos se produjeron menos de una semana después de la tregua que había suspendido temporalmente los ataques entre Washington y Teherán , pero el intercambio de bombardeos volvió a instalar el temor de que el conflicto se extienda a toda la región.

Según informaron ambos gobiernos, los bombardeos estuvieron dirigidos contra posiciones de grupos armados apoyados por Irán en territorio iraquí.

La ofensiva fue presentada como una represalia por los recientes ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas que, según Washington y Riad , fueron lanzados desde Irak por organizaciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní .

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que aviones estadounidenses y sauditas destruyeron depósitos logísticos y arsenales utilizados por esas milicias.

Persiste el conflicto bélico entre Irán y EEUU. Captura de pantalla

"Aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron múltiples instalaciones logísticas y de armas de terroristas en el este de Irak en una fuerte respuesta a más de 30 ataques con drones aéreos dirigidos por el IRGC en las últimas 72 horas", señaló el organismo militar.

Irán respondió con misiles y aumentó la tensión

Tras los bombardeos, Irán aseguró que lanzó misiles contra bases militares estadounidenses ubicadas en Jordania y también contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores para el transporte mundial de petróleo.

El Ejército jordano informó que logró interceptar y destruir cinco misiles disparados desde territorio iraní. Al mismo tiempo, medios estatales iraníes denunciaron un nuevo bombardeo estadounidense sobre la ciudad fronteriza de Piranshahr, ubicada en el noroeste del país, cerca del límite con Irak.

La advertencia de Donald Trump

El presidente Donald Trump prometió responder si continúan los ataques contra tropas estadounidenses o contra la infraestructura energética saudita. "Les daremos duro", afirmó en declaraciones a Fox News.

No obstante, también dejó abierta la puerta a nuevas negociaciones con Irán. "Vamos a dejar que sigan hablando", agregó al referirse a un eventual diálogo diplomático.

Al menos 20 muertos en Irak

Las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de milicias mayoritariamente chiitas respaldadas por Irán e incorporadas formalmente a las fuerzas de seguridad iraquíes, informaron que los ataques dejaron 20 combatientes muertos y 32 heridos.

Estos grupos desempeñaron un papel central en la lucha contra el Estado Islámico desde 2014, aunque varias de sus facciones protagonizaron en los últimos años ataques contra intereses estadounidenses en la región.

El Gobierno iraquí rechazó los bombardeos y calificó la ofensiva como una violación de su soberanía. La presidencia del país denunció que el ataque resultó "inaceptable" y convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional.

Además, el Ejército iraquí reiteró que trabaja para impedir que el territorio nacional sea utilizado como plataforma para lanzar ataques contra países vecinos.

Arabia Saudita se involucró públicamente en la guerra

La operación marcó un hecho inédito desde el inicio del conflicto: fue la primera vez que Arabia Saudita reconoció oficialmente haber participado junto a Estados Unidos en bombardeos contra milicias proiraníes.

Desde el Ministerio de Defensa saudita aseguraron que el reino "no busca una escalada, pero responderá a cualquier agresión que enfrente".

La participación directa de Riad abre un nuevo escenario, ya que incorpora de manera explícita a una de las principales potencias suníes en enfrentamientos contra organizaciones chiitas apoyadas por Teherán.

El estrecho de Ormuz sigue siendo el principal foco de disputa

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo el control del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula una parte sustancial del comercio mundial de petróleo.

Las negociaciones impulsadas por Omán para administrar conjuntamente el tránsito marítimo fueron rechazadas por Irán, que insiste en mantener un fuerte control sobre esa vía.

La Guardia Revolucionaria informó además que interceptó tres petroleros que, según sostuvo, navegaban por una "ruta insegura e ilegal".

El organismo militar advirtió que continuará ejerciendo un "control total" sobre el estrecho y amenazó con responder a cualquier presencia militar que considere ilegal.

La reanudación de las hostilidades también tuvo consecuencias inmediatas sobre los mercados internacionales. El barril de crudo Brent subió 3,1% y alcanzó los u$s 84,58, impulsado por la preocupación de los inversores ante una posible interrupción del suministro energético.

La tensión coincidió además con la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Washington, donde mantuvo reuniones con Donald Trump para analizar la evolución del conflicto y la situación regional.