Acuerdo de paz en Gaza: la revista Time elogió a Donald Trump, pero se indignó por un detalle en la portada

El presidente estadounidense mantiene una relación tensa con diferentes medios de comunicación de su país. A pesar de que la icónica publicación destacó su rol para concluir el conflicto armado en Medio Oriente, el líder republicano cargó contra la revista por un detalle sobre la foto de portada.

A pesar de que el artículo destaca su trabajo, Donald Trump cruzó a la reconocida revista Time. ﻿

La reconocida publicación estadounidense Time dedicó su última portada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quién destacó como uno de los principales artífices del acuerdo de paz logrado en Gaza. "Su triunfo" titularon en su última edición. A pesar del guiño de la revista, el mandatario norteamericano estalló contra el medio de comunicación por un particular detalle: la foto elegida.

“La revista Time publicó un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto podría ser la peor de toda la historia”, escribió en su cuenta de Truth Social el presidente de EEUU sobre la mencionada publicación. "Esta foto es terrible y merece ser criticada", concluyó Trump, que vive horas de júbilo tras el acuerdo logrado que ratificó su centralidad e influencia en el mapa geopolítico.

En detalle, la última portada - publicada el pasado lunes 13 de octubre - refleja un plano contrapicado del presidente estadounidense en lo que parece ser un día soleado. En su publicación en la red social X, desde la revista detallaron: " Los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados en virtud de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con la liberación de prisioneros palestinos. El acuerdo podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump y podría marcar un punto de inflexión estratégico para Oriente Medio".

A pesar de reivindicarlo como la figura central en el acuerdo de paz alcanzado, Trump se quejó de la foto que ilustra el artículo y apuntó contra la revista. " Desaparecieron mi cabello y colocaron algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero una extremadamente pequeña. ¡Realmente extraño!”, acusó el presidente estadounidense.

Luego, Trump concluyó: “Nunca me ha gustado que las fotos estén tomadas desde abajo, pero esta es una foto terrible y merece ser criticada. ¿Qué están haciendo y por qué?”.

image El descargo de Trump contra la revista Time @realDonaldTrump

La relación entre Time y Trump es tensa desde el primer mandato del republicano. La revista lo había enfrentado en el pasado con sus portadas, aunque en esta ocasión buscaron tender puentes con el mandatario.

Por su parte, las fotografías de Time ya habían sido foco de críticas del republicano en el pasado. En 2017, durante su primer mandato, Trump acusó a la reconocida publicación de utilizar “portadas falsas”. Más atrás en el tiempo - durante 2016, cuando el republicano fue declarado persona del año - también aseguró que la foto elegida por la revista era “poco favorecedora”.

EEUU, Qatar, Turquía y Egipto firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza

Trump - junto a los mandatarios de Qatar, Turquía y Egipto - sellaron el pasado lunes en Sharm el Sheij un documento que pone fin a más de dos años de confrontaciones entre Israel y Hamás. La cumbre reunió a cerca de veinte líderes internacionales y se perfila como un punto de inflexión para la región.

Trump celebró el acuerdo y destacó que permite poner “fin de la larga y dolorosa pesadilla”. Subrayó que representa “una oportunidad única en la vida” para dejar atrás “las viejas disputas y los odios amargos” e instó a inaugurar “una nueva era de armonía en Medio Oriente”.

"Es el acuerdo más grande y complejo, y también es el lugar que podría provocar problemas tremendos, como la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comenzaría en Oriente Medio, y eso no va a ocurrir. De hecho, no queremos que comience en ningún lugar, pero no va a ocurrir. Así que solo quería darles las gracias a todos", afirmó el mandatario.

Sobre la concreción del alto el fuego, Trump señaló: "Fue un gran obstáculo. Pero todo salió tan bien que nadie podía creer que estuviéramos aquí, certificando y terminando todo, y todos estuvieran contentos. Nunca antes había visto tanta felicidad".

El presidente estadounidense también enfatizó la complejidad del acuerdo: el documento firmado contiene "muchas normas y regulaciones, y mucho más, es muy completo".

Finalmente, anticipó que ya se encuentra en marcha la fase dos del acuerdo, centrada en la reconstrucción de Gaza. "Gaza…necesita mucha limpieza. Por eso, cuando hablé de los escombros en mi discurso, usé la palabra escombros. Son escombros multiplicados por diez. Pero vamos a hacer un buen trabajo", concluyó.