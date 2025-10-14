Irán afirma que el llamado a la paz de Donald Trump se contradice con las acciones de EEUU

Teherán respondió al discurso de Donald Trump en Israel y sostuvo que sus palabras sobre el diálogo se contradicen con las acciones militares de Washington.

Donald Trump durante su discurso ante el Parlamento israelí, expresó su deseo de alcanzar un acuerdo de paz con Irán.

Irán criticó el llamado a la paz de Donald Trump y aseguró que el mensaje expresado por el mandatario estadounidense “se contradice” con las políticas que su gobierno mantiene hacia el país. La respuesta llegó luego de que el republicano mencionara su intención de alcanzar un acuerdo con Teherán durante su visita a Israel.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que “el deseo de paz y diálogo expresado por el presidente estadounidense se contradice con el comportamiento hostil y criminal de Estados Unidos hacia el pueblo iraní”.

El mensaje de Teherán fue emitido horas después del discurso de Trump ante el Parlamento israelí, donde el presidente declaró que busca avanzar en un pacto pacífico con Irán. “Sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos” , dijo el magnate ante los legisladores.

Durante su discurso ante el Parlamento israelí, Donald Trump reiteró su intención de alcanzar un entendimiento con Teherán. El mandatario aseguró que Estados Unidos “está preparado para llegar a un acuerdo con Irán cuando Teherán esté listo” y calificó esa posibilidad como “la mejor decisión que Irán haya tomado nunca”.

Trump expresó además que “sería grandioso si pudiéramos lograr un acuerdo de paz con ellos”, al tiempo que vinculó los ataques conjuntos contra instalaciones nucleares iraníes en junio pasado con el avance de las negociaciones de paz en Gaza. “Estamos listos cuando ustedes lo estén para llegar a un acuerdo”, repitió ante los diputados israelíes.

El presidente norteamericano destacó que “la mano de la amistad y la cooperación está abierta” y aseguró que el gobierno iraní “quiere llegar a un acuerdo”. Sus declaraciones se produjeron después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmara que Teherán podría considerar una propuesta “justa y equilibrada” de Washington respecto de su programa nuclear, aunque aclaró que aún “no se ha recibido ningún punto de partida para la negociación”.