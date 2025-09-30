Cómo es Blair House, la residencia donde Donald Trump alojará a Javier Milei

Se trata de la primera visita oficial. El Presidente será recibido en el Salón Oval, y la comitiva se alojará en Blair House, en una muestra de la relación estratégica entre la Argentina y EEUU.

Javier Milei volverá a viajar a los EEUU, donde realizará su primera visita oficial a Donald Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre . El viaje fue confirmado por Cancillería. El Presidente será recibido en el Salón Oval, y la comitiva se alojara en Blair House .

Blair House es una mansión extremadamente lujosa situada frente a la Casa Blanca en Pennsylvania Avenue . La vivienda desempeñó un papel importante como herramienta de política exterior hace tiempo .

Posee 110 estancias . Catorce de sus habitaciones incluyen un baño completo. Tiene además tres comedores, dos grandes salas de conferencias, cocina, un salón de belleza, una sala de ejercicios y lavandería. También, dispone de una biblioteca y varias zonas de descanso para reuniones privadas. Su decoración es elegante y abarca lujosos muebles antiguos y obras arte.

La Sala dedicada a Harry Truman en Blair House ,ya que fue su hogar durante cuatro años.

La historia de Blair House

Blair House fue escenario de grandes momentos a lo largo de 190 años de la historia del país. Construida como una casa privada en 1824 para ser el hogar de Joseph Lovell, un importante cirujano del Ejército estadounidense. Francis Blair, un amigo muy cercano del presidente Andrew Jackson, compró en 1836 la casa por u$s6.500.

A partir de entonces, la mansión se adquirió por parte del Estado para acoger a los líderes extranjeros iban de visita, como la Reina Isabel II o el Rey Juan Carlos I.