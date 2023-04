Airbus y Air France fueron absueltas por la tragedia del vuelo Río-París en 2009

Casi catorce años después de la catástrofe del vuelo AF447 , el tribunal de París juzgó que, si bien el fabricante europeo y la aerolínea francesa cometieron "faltas", no se "pudo demostrar (...) ningún vínculo causal seguro" con el accidente.

El tribunal pospuso la cuestión de la evaluación de los daños y perjuicios a una vista el 4 de septiembre.

"Esperábamos un veredicto imparcial, no ha sido el caso. Estamos asqueados", dijo Danièle Lamy, presidenta de la asociación Entraide et Solidarité AF447, que representa a los familiares de las víctimas.

"De estos 14 años de espera no queda más que desesperanza, consternación y rabia", agregó.

"Nos dicen: 'Responsables pero no culpables'. Y es cierto que nosotros esperábamos la palabra 'culpables'", declaró Alain Jakubowicz, abogado de la asociación.

"Para mi no tiene sentido", reaccionó con la voz temblorosa Ophélie Toulliou, que perdió a su hermano en el accidente, compartiendo su "sentimiento de injusticia" e "incomprensión".

Air France declaró que "toma nota del veredicto", en un comunicado. "La empresa recordará siempre a las víctimas de este terrible accidente y expresa su más profunda compasión al conjunto de sus familiares".

Por su parte, Airbus consideró que la decisión es "coherente" con el sobreseimiento pronunciado al término de la instrucción en 2019, y manifestó también su "compasión" y su "total compromiso (...) en materia de seguridad aérea".

El 1º de junio de 2009, el avión que operaba el vuelo AF447 entre Río de Janeiro y París se estrelló en plena noche cuando sobrevolaba el océano Atlántico, unas horas después de su despegue.

Los 216 pasajeros y los 12 tripulantes que iban a bordo murieron en el accidente más mortífero de la historia de las compañías aéreas francesas.

A bordo del avión, un A330 iban pasajeros de 33 nacionalidades, entre ellos 61 franceses, 58 brasileños, dos españoles y un argentino. La tripulación de 12 personas estaba compuesta por 11 franceses y un brasileño.

El veredicto creó una gran expectativa, tras un procedimiento maratoniano marcado por apreciaciones encontradas de los magistrados. Al término del juicio, que tuvo lugar del 10 de octubre al 8 de diciembre, la fiscalía solicitó la absolución de ambas compañías, considerando que era "imposible demostrar" su culpabilidad.

En los días posteriores al accidente se encontraron los primeros restos del avión y de los cuerpos. Pero el fuselaje no fue localizado hasta dos años después, a 3.900 metros de profundidad.

Las cajas negras confirmaron que los pilotos, desorientados por un fallo al congelarse las sondas de velocidad Pitot en medio de la noche cerca del ecuador, fueron incapaces de frenar la caída del aparato, que se produjo en menos de cinco minutos.

El tribunal consideró que Airbus cometió "cuatro imprudencias o negligencias", especialmente no haber reemplazado en los aviones A330 y A340 los modelos de sondas Pitot llamadas "AA", que parecían congelarse con mayor frecuencia y habían mostrado fallos en los meses anteriores.

El fabricante francés también habría ocultado información a las aerolíneas, y debería haber actualizado su procedimiento de entrada en pérdida, según el tribunal.

Air France cometió dos "imprudencias" relativas a las modalidades de difusión de una nota preventiva sobre la congelación de las sondas, dirigida a sus pilotos.

No obstante, para el tribunal, en el ámbito penal "una relación de causalidad probable no es suficiente para tipificar un delito", ya que se debería demostrar que sin esos errores "no se hubiese producido la muerte de las víctimas".