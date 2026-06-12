American Airlines reanudará sus vuelos desde EEUU a Haití el 1 de noviembre

La compañía es la primera estadounidense que reanuda sus servicios al país del Caribe. La Administración Federal de Aviación de EEUU había cancelado sus vuelos tras alegar riesgos para la aviación civil por parte de grupos armados.

American comenzará a operar en Cap-Haitien y es la primera aerolínea estadounidense en anunciar la reanudación de sus servicios en el país del Caribe.

La compañía de vuelos American Airlines reanudará sus vuelos desde EEUU a Haití el próximo 1 de noviembre, según anunció este viernes. La decisión se dio después de que las principales aerolíneas suspendieran sus servicios al país caribeño a finales de 2024.

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American comenzará a operar en Cap-Haitien y es la primera aerolínea estadounidense en anunciar que reanuda sus servicios a Haití. La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA) prohibió desde noviembre de 2024 los vuelos a la capital haitiana, Puerto Príncipe , al alegar riesgos para la aviación civil por parte de grupos armados.

American afirmó que Haití “es el país del Caribe con mayor demanda que no cuenta con servicio de una aerolínea estadounidense” . La compañía señaló que el sur de Florida alberga la mayor población haitiano-estadounidense del país y agregó que las comunidades de la ciudad de Nueva York y Orlando también se beneficiarán de los vuelos de conexión a Cap-Haïtien.

american-airlines 2.jpg American afirmó que Haití “es el país del Caribe con mayor demanda que no cuenta con servicio de una aerolínea estadounidense”. TA

"American Airlines conecta EEUU con México, el Caribe y Latinoamérica mejor que ninguna otra aerolínea. Estamos comprometidos a satisfacer las necesidades de los viajeros ofreciendo la mayor cantidad de vuelos a la mayor cantidad de destinos en la región, más que cualquier otra aerolínea estadounidense", declaró el director comercial de la empresa Nat Pieper, citó Dallas News.

EEUU habilita el regreso de los vuelos de American Airlines a Venezuela

American Airlines anunció que está lista para retomar los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que el Gobierno estadounidense habilitara nuevamente las conexiones aéreas entre ambos países tras varios años de restricciones.

La compañía prevé operar servicios diarios desde Miami hacia Caracas y Maracaibo, a través de su filial regional Envoy, lo que permitiría restablecer una ruta clave para viajes de negocios, turismo y también para desplazamientos por razones humanitarias.

La decisión implica dejar atrás la prohibición impuesta en 2019 durante el primer gobierno de Donald Trump, cuando Washington suspendió los vuelos comerciales a Venezuela en medio de la presión política contra el régimen de Nicolás Maduro.