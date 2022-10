Crisis energética: el partido verde alemán apoya la prórroga de centrales nucleares

El ministro de Economía y líder de Los Verdes, Robert Habeck, logró así frenar una moción presentada por las bases de la formación para vetar la ampliación del plazo del cierre de las centrales de Neckarwestheim 2 y de Isar 2, en el sur de Alemania.

"¿Que si vamos a apoyar la energía nuclear? Por supuesto que no. De ningún modo va a pasar eso. No estando en el gobierno federal. No con Los Verdes en el gobierno federal y no con (la ministra de Medio Ambiente) Steffi Lemke y no conmigo", afirmó Habeck.

El funcionario reconoció que las medidas aprobadas podrían ser dolorosas para Los Verdes, "pero jamás nos equivocaremos sobre cuál es el problema y cuál es la solución: los combustibles fósiles y la energía nuclear son el problema".

La tercera central nuclear alemana aún en funcionamiento, la de Emsland, cerca de Países Bajos, tendrá que cerrar a finales de este mismo año, como estaba inicialmente previsto, según lo aprobado por Los Verdes.

El Partido Demócrata Libre, tercer socio de la coalición de Scholz, defiende en cambio mantener el funcionando Emsland incluso más allá de la primavera de 2023.

Alemania, la principal economía dentro de la Unión Europea, es uno de los países más afectados dentro del bloque por el freno al suministro de gas y petróleo ruso adoptado como sanción por la guerra en Ucrania. El país había acordado ir hacia el cierre de sus últimas tres centrales nucleares en diciembre de 2021, después de haber cerrado otras tres antes. La medida era impulsada por el Partido Verde, principal socio del Gobierno en la coalición.

La falta del gas ruso también forzó al Gobierno a flexibilizar sus relaciones bilaterales, que estaban frenadas, como en el caso del reino de Arabia Saudita. El vínculo con ese país estaba suspendido desde el asesinato del periodista saudí Jamal Kashoggi en el consulado de ese país en Estambul. A fines de septiembre, Scholtz visitó al príncipe Mohamed Bin Salman, principal apuntado por el crímen, para abrir negociaciones para la provisión de gas.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero, la exjefa de gobierno, Angela Merkel, fue acusada de haber incrementado la dependencia de la energía rusa, especialmente promoviendo la construcción del gasoducto Nord Stream 2. La excanciller salió a aclarar esta semana que no se arrepentía de haber tomado esas decisiones que, a su parecer, eran las mas sensatas en el momento.

La falta de energía aumentó las proyecciones de recesión para el país, según difundió esta semana el FMI.