Alerta en EEUU por la aparición de conejos con tentáculos en la cabeza







Los animales tienen protuberancias oscuras. La administración de Parques y Vida Silvestre de Colorado confirmó que se trata de un virus.

Las autoridades de Colorado Parks and Wildlife (CPW) identificaron la causa como el virus del papiloma del conejo de cola de algodón.

Conejos con extraños crecimientos tipo "tentáculos" de color negro aparecieron en el sureste de Fort Collins, Colorado, EEUU. Allí, los animales circulan de forma libre por la ciudad por lo que provocaron alerta en la población por la posibilidad de que se tratara de una enfermedad o virus peligroso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Debido a esto, el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado afirmó que se trata de una infección viral que solo afecta a esta especie y que no es contagiosa para los humanos ni otros animales.

Las autoridades de Colorado Parks and Wildlife (CPW) identificaron la causa como el virus del papiloma del conejo de cola de algodón. La infección produce nódulos negros en la piel que pueden alongarse y adquirir una apariencia costrosa, incluso, algunos residentes caracterizaron estos crecimientos como “con aspecto de costras” que se extienden principalmente alrededor de la boca y otras áreas de la cabeza.

Según reportaron varios medios estadounidenses como KSBW, NBC y Coloradoan, los crecimientos pueden adoptar formas alargadas que asemejan cuernos o apéndices similares a tentáculos.

conejos con tentáculos 2 Las recomendaciones de las autoridades frente a la aparición de conejos con tentáculos Kara Van Hoose, portavoz de CPW, explicó que los conejos típicamente se infectan durante los meses cálidos del verano cuando son picados por insectos como pulgas y garrapatas que actúan como vectores de transmisión.

Sin embargo, si bien no es una enfermedad contagiosa, las autoridades locales de Vida Silvestre recomendaron a los residentes evitar el contacto con conejos afectados y seguir las mismas pautas que se aplican a todos los animales salvajes. Debido a esto, aconsejaron “que se deje a los animales en paz”, como se haría con toda la fauna silvestre. Además, indicaron que no hay cura para este virus y que los “tentáculos” son solamente una especie de verruga o tumor benigno que sigue creciendo. La enfermedad puede ser grave para los conejos afectados.