Vladimir Putin sugirió que EEUU y Rusia podrían alcanzar un acuerdo nuclear

Lo dijo de cara a la cumbre con Donald Trump en Alaska, en una reunión de altos funcionarios en el Kremlin. Consideró que Trump está haciendo esfuerzos "enérgicos" por la guerra de Ucrania.

Putin lo afirmó en contexto de la reunión para este 15 de agosto en Alaska con Donald Trump.

El presidente de Rusia , Vladimir Putin , sugirió que su país y EEUU podrían alcanzar un acuerdo sobre el control de las armas nucleares de cara a la cumbre en Alaska para este viernes 15 de agosto . A la par, elogió los esfuerzos "enérgicos" de Donald Trump para detener la guerra en Ucrania.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“La actual administración estadounidense […] está haciendo, en mi opinión, esfuerzos bastante enérgicos y sinceros para detener las hostilidades , frenar la crisis y alcanzar acuerdos de interés para todas las partes involucradas en este conflicto”, dijo Putin.

En sus breves declaraciones, Putin dijo que la cumbre con EEUU tiene como objetivo “crear condiciones a largo plazo para la paz entre nuestros países, así como en Europa y en el mundo en su conjunto”, citó la CNN .

Sugirió que esta paz más amplia puede lograrse si en las “próximas etapas” de conversaciones se llega a "acuerdos en el área de control sobre armas ofensivas estratégicas” . Ambas naciones acordaron limitar sus arsenales nucleares en virtud del Nuevo Tratado START , en vigor desde 2011 y con expiración para 2026.

vladimir putin donald trump.jpg Putin sugirió que esta paz más amplia puede lograrse si se llega a "acuerdos en el área de control sobre armas ofensivas estratégicas”.

Rusia confirmó la agenda y los horarios del cónclave entre Vladimir Putin y Donald Trump

En la previa del encuentro, el gobierno ruso confirmó los horarios y la agenda de la histórica reunión. Tras la misma, ambos mandatarios darán una conferencia de prensa conjunta, según confirmó el Kremlin.

Durante una rueda de prensa telefónica, el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, dio detalles de los asuntos que se discutirán en Alaska: "Evidentemente, el tema central será el arreglo de la crisis ucraniana“.

En este sentido, inicialmente ambos líderes tendrán un “cara a cara” en privado. Posteriormente, se sumarán delegaciones integradas por cinco altos funcionarios, que incluirá un “desayuno de trabajo”.