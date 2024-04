Alerta máxima en Israel por posible ataque de Irán

Desde el Ejército de Israel, hasta el jueves, no habían dado indicaciones epecíficas a sus ciudadanos, pero sí se mantenían en vilo ante la posibilidad de un ataque . Algunas informaciones sugerían que algunas misiones diplomáticas israelíes habían sido evacuadas, pero el Ministro de Asuntos Exteriores no hizo comentarios al respecto.

Dese Irán consideraron el ataque a la embajada como equivalente a un asalto a su propio territorio, por más que Israel no se atribuyó la responsabilidad del ataque aéreo del 1 de abril. No obstante, Raz Zimmt, investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, insistió: "Va a ser muy difícil para Irán no tomar represalias", para luego agregar: "Sigo creyendo que Irán no quiere involucrarse en una confrontación militar directa y a gran escala contra Israel, y ciertamente no con Estados Unidos. Pero tiene que hacer algo"

Israel trabajará "hombro con hombro" con Estados Unidos por posible ataque de Irán

Si bien fuentes iraníes y estadounidenses aseguran que desde Teherán desean evitar una escalada en el conflicto y que no actuarán apresuradamente, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, luego de una reunión con el jefe del Comando Central estadounidense, el general Michael Kurilla, declaró: "estamos preparados para defendernos en tierra y en el aire, en estrecha cooperación con nuestros socios, y sabremos cómo responder".

"Nuestros enemigos piensan que pueden separar a Israel y Estados Unidos, pero es todo lo contrario: nos están uniendo y fortaleciendo nuestros lazos", publicó Gallant en un comunicado y afirmó: "estamos hombro con hombro".

EUFORIA. La Municipalidad de Jerusalén proyectó ayer las banderas de Israel y de Estados Unidos sobre las murallas de la Ciudad Vieja. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, aseguró que trabajarán "hombro con hombro" con Estados Unidos.

Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, aseguró: "seguimos considerando que la amenaza potencial de Irán en este caso es real, es factible". Además, Kirby dijo que siguen el posible ataque "muy, muy de cerca" y afirmó que Estados Unidos va a asegurarse de que Israel tenga lo que necesite para que sean capaces de defenderse.

Además, un alto rango del Ejército estadounidense afirmó que enviarán refuerzos a Israel: "estamos desplegando activos adicionales en la región para reforzar los esfuerzos regionales de disuasión y aumentar la protección de las fuerzas estadounidenses".