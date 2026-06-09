Javier Milei recibe embajadores y representantes de los Juegos Macabeos

El Presidente retomará este martes la actividad oficial en Casa Rosada con reuniones vinculadas a la comunidad judía y al cuerpo diplomático. La agenda llega luego de su participación en un homenaje al Rebe de Lubavitch.

El presidente Javier Milei encabezará este martes una agenda concentrada en Casa Rosada , con encuentros vinculados tanto a la diplomacia internacional como a instituciones de la comunidad judía.

La actividad comenzará a las 10 con una reunión con Yosef Ohana, un ex integrante de las Fuerzas de Defensa de Israel que permaneció secuestrado durante más de dos años en la Franja de Gaza tras ser capturado por Hamas. Su recepción es interpretada como una nueva señal de respaldo de Milei a Israel en medio de la persistente tensión en Medio Oriente .

Una hora más tarde, el mandatario participará de la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados ante la Argentina, uno de los actos protocolares habituales de la Presidencia.

El presidente Javier Milei encabezó el tributo al Rebe de Lubavitch en el marco de los 50 años de Shnat Hajinuj, el Año de la Educación, en el Palacio Libertad.

Al mediodía, Milei recibirá a representantes de los Juegos Macabeos , la competencia deportiva internacional que reúne a atletas judíos de distintos países y que constituye uno de los principales eventos de la colectividad a nivel global.

Javier Milei encabezó un homenaje al Rebe de Lubavitch

La agenda oficial se desarrollará después de la participación del Presidente del “Tributo al Rebe de Lubavitch”, realizado el lunes por la noche en el Palacio Libertad con motivo del 32° aniversario del fallecimiento del rabino Menajem Mendel Schneerson.

Durante su exposición, Milei sostuvo que los principios del capitalismo "están escritos en los Diez Mandamientos" y defendió la relación entre la tradición judeocristiana y la libertad económica. En esa línea, insistió en que la prosperidad surge de la cooperación voluntaria entre individuos y cuestionó las intervenciones estatales sobre la actividad económica.

Del homenaje también participaron el exintegrante de las fuerzas israelíes secuestrado en Gaza, Yosef Chaim Ohana, y su padre, Avi Ohana; y el director de Jabad Argentina, rabino Tzvi Grunblatt. El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli.

El mandatario también volvió a destacar la importancia de los valores que, a su juicio, dieron origen a las sociedades occidentales modernas, un discurso que se ha convertido en una constante de sus intervenciones públicas tanto en el plano local como internacional.