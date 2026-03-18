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18 de marzo 2026 - 11:43

Alerta en Medio Oriente: Irán amenaza con atacar instalaciones petroleras clave del Golfo Pérsico en las próximas horas

Teherán emitió alertas de evacuación en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar tras recientes ataques a su industria energética.

Irán advirtió sobre ataques inminentes a instalaciones energéticas del Golfo.

Irán advirtió sobre ataques inminentes a instalaciones energéticas del Golfo.

AP

Las alertas difundidas este miércoles apuntaron a infraestructuras estratégicas en varios países del Golfo. En Arabia Saudita, los avisos incluyeron la refinería Samref y el complejo petroquímico Jubail. En Emiratos Árabes Unidos, el foco estuvo en el yacimiento de gas Al Hosn, mientras que en Qatar se mencionaron el complejo petroquímico Mesaieed, la empresa Mesaieed Holding Company y la refinería Ras Laffan.

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Las autoridades iraníes indicaron que estos sitios fueron identificados como blancos inminentes. “Estos centros se han convertido en objetivos directos y legítimos, y lo serán en las próximas horas. Por lo tanto, se solicita a todos los ciudadanos, residentes y empleados que abandonen inmediatamente estas zonas y se trasladen a una distancia segura sin demora”, señalaron en las advertencias.

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Escalada tras ataques a instalaciones iraníes

El anuncio se produjo poco después de que instalaciones clave de la industria energética iraní fueran blanco de ataques en South Pars y Asaluyeh, dos puntos centrales para la producción de gas y petróleo del país.

Según información difundida por el periodista Barak Ravid, un alto funcionario israelí aseguró que esas operaciones fueron coordinadas con Estados Unidos, lo que añade un componente internacional directo a la escalada.

Las advertencias de Irán generan preocupación por un posible impacto en el suministro energético global, dado que las instalaciones mencionadas son claves para la producción y exportación de hidrocarburos.

El llamado a evacuar zonas estratégicas y la inmediatez de los posibles ataques refuerzan el escenario de incertidumbre en la región, donde el conflicto ya supera las fronteras directas y amenaza con involucrar a más actores en el Golfo Pérsico.

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