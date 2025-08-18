La turística zona de Times Square en Nueva York fue evacuada por la policía local debido a una “investigación activa” por la aparición de un paquete sospechoso. El operativo provocó el cierre de la séptima avenida en el centro de Manhattan, mientras los técnicos antibombas trabajaban en el lugar.
Amenaza de bomba en Nueva York: evacuaron Times Square por un paquete sospechoso, pero fue una falsa alarma
Según un medio estadounidense un “dispositivo cilíndrico” fue descubierto frente a la puerta principal de la una subestación del Departamento de la Policía de Nueva York.
La Policía acudió al lugar ante la presencia de un paquete y ordenó, a los gritos, la evacuación de la zona y pidió a los comercios que bajen su persiana. Los agentes acordonaron el área y el tránsito quedó totalmente cortado.
El objeto cilíndrico fue localizado en la intersección de West 43rd Street y Séptima Avenida. De acuerdo al sitio NBC News, fue encontrado en la puerta principal del ingreso a la sede de la New York Police Departament (NYPD).
El edificio de la policía local fue desalojado por precaución. Hasta el momento, no se registraron heridos ni detenidos. Los agentes de seguridad investigan mediante las cámaras quién dejó el paquete en el lugar, según informó CBS News.
“Evite la zona de la calle West 43 con la Avenida Séptima en Manhattan… Se esperan vehículos de emergencia y demoras en el área circundante”, informó la Policía de Nueva York en su cuenta de "X".
Luego de examinar el paquete, la Policía determinó que no se trataba de un paquete bomba. Minutos después, reabrió el tránsito.
