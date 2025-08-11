La película "Springsteen: música de ninguna parte" tendrá su estreno oficial en el Festival de Cine de Nueva York







La película biográfica musical, con Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, como la leyenda del rock estadounidense Bruce Springsteen, se estrenará como parte de la Gala Spotlight.

Springsteen: Música de ninguna parte se estrenará en cines el 23 de octubre.

La organización Film at Lincoln Center anunció este lunes que Springsteen: Música de ninguna parte se estrenará en el Festival de Cine de Nueva York. La película biográfica musical, protagonizada por Jeremy Allen White, protagonista de The Bear, como la leyenda del rock estadounidense Bruce Springsteen, se estrenará como parte de la Gala Spotlight del 63º Festival de Cine de Nueva York.

White asistirá al estreno del Festival de Cine de Nueva York el domingo 28 de septiembre. Junto a White estarán sus coprotagonistas Jeremy Strong y Odessa Young, así como el cineasta Scott Cooper. El propio Bruce Springsteen también estará presente.

“El Festival de Cine de Nueva York siempre se ha sentido como un hogar espiritual para el tipo de cine en el que creo”, declaró Cooper. “Llegar ahora con una película sobre Bruce Springsteen, un artista cuya música moldeó no solo un país, sino también mi propia forma de contar historias, es algo que jamás podría haber imaginado. Conocer a Bruce, explorar su mundo y su espíritu, ha sido una de las experiencias creativas más profundas de mi vida. Compartir esa experiencia con el público neoyorquino, en una ciudad que define las posibilidades artísticas, es un honor y una responsabilidad que asumo con profunda gratitud”.

De qué trata Springsteen: Música de ninguna parte Springsteen: Música de ninguna parte está protagonizado por White, quien interpreta a Springsteen durante la época en que creó su icónico sexto álbum de estudio, “Nebraska”. Springsteen grabó estas canciones en su habitación en Colt's Neck, Nueva Jersey, con una grabadora de 4 pistas, creando un álbum folk minimalista centrado en la narrativa de la clase trabajadora. “Nebraska” incluía canciones como “Atlantic City” y “Highway Patrolman”.

Springsteen_ Música de ninguna parte _ Tráiler Oficial _ Subtitulado.mp4 Cooper escribió y dirigió la película, basada en el libro homónimo de Warren Zanes. Strong coprotagoniza la película como Jon Landau, el representante de Springsteen, mientras que Young interpreta a Faye, la pareja de Bruce. Otros miembros del reparto incluyen a Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Gaby Hoffmann, Marc Maron y David Krumholtz.

“Inspirándose en la majestuosidad del clásico álbum 'Nebraska' de Bruce Springsteen, 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere' de Scott Cooper posee una intimidad e inmediatez que escapa a la mayoría de las biografías cinematográficas”, declaró Dennis Lim, director artístico del NYFF, en un comunicado. “Con la reveladora actuación de Jeremy Allen White como eje central, la selección de la Gala Spotlight de este año es un homenaje digno a una leyenda viva”. El NYFF 63 se celebra del 26 de septiembre al 13 de octubre. Springsteen: Música de ninguna parte se estrenará en cines el 23 de octubre por 20th Century Studios.

