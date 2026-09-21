Europa enfrenta un déficit de combustible para aviones por la crisis en Medio Oriente

El continente aumentó las compras a proveedores lejanos, como Corea del Sur, Nigeria, Estados Unidos y Canadá, tras la caída del suministro desde Medio Oriente. Analistas prevén un faltante de 510.000 barriles diarios en el cuarto trimestre.

Europa busca jet fuel en Asia ante la caída del suministro desde Medio Oriente

Con la tensión al máximo en Medio Oriente por el conflicto entre EEUU e Irán, Europa vuelve a enfrentar presión sobre su abastecimiento energético, esta vez por el lado del combustible para aviones . Según analistas y datos de transporte marítimo, el continente registrará en el cuarto trimestre un déficit de 510.000 barriles diarios, pese al aumento de importaciones desde proveedores más lejanos como Corea del Sur, Nigeria, Estados Unidos y Canadá.

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El problema se aceleró desde el inicio de la guerra de Irán, hace más de seis meses, que afectó el suministro de Medio Oriente y redujo a la mitad las importaciones europeas de combustible de aviación. La tensión dejó al mercado europeo más expuesto a nuevas interrupciones, en un contexto en el que las rutas de abastecimiento siguen bajo presión.

La consultora Energy Aspects, citada por Reuters, prevé para Europa un déficit de 510.000 barriles diarios en el cuarto trimestre. El contraste con otras regiones es fuerte: Estados Unidos tendría un excedente de 18.000 barriles diarios y Asia-Pacífico uno de 419.000 barriles diarios.

Ante la falta de producto, Europa salió a buscar combustible de aviación en mercados más distantes. Corea del Sur aparece ahora como una de las principales fuentes de abastecimiento.

Según datos de Kpler, las importaciones europeas de combustible para aviones desde ese país alcanzan en septiembre los 129.000 barriles diarios, el nivel más alto desde octubre de 2022. Los datos de LSEG muestran volúmenes similares.

La consultora Energy Aspects, citada por Reuters, prevé para Europa un déficit de 510.000 barriles diarios en el cuarto trimestre.

El movimiento responde a una lógica de precios. El combustible para aviones forma parte de los llamados destilados medios, el mismo grupo donde se ubican el gasoil y otros derivados. Esta semana, el gasóleo europeo alcanzó un máximo histórico y se mostró más firme que los mercados asiáticos.

Esa brecha de precios hace más rentable enviar cargamentos desde Asia hacia Europa. James Noel-Beswick, responsable de materias primas de Sparta Commodities, sostuvo que, mientras el continente siga con escasez, las importaciones europeas deberían continuar.

Reservas en mínimos de siete años

El aumento de compras externas coincide con una caída de inventarios. Las reservas gestionadas de forma independiente en el centro de refinación y almacenamiento de Ámsterdam-Róterdam-Amberes, conocido como ARA, tocaron su nivel más bajo en siete años en la semana finalizada el 10 de septiembre.

Ese dato refuerza la fragilidad del mercado europeo. Con menos producto almacenado, cualquier interrupción adicional en el suministro puede trasladarse más rápido a precios, disponibilidad y costos para aerolíneas.

Asia suele funcionar como proveedor alternativo de combustible de aviación para Europa cuando el arbitraje de precios lo permite. El año pasado, las exportaciones mensuales promedio hacia el continente fueron de 1,5 millones de barriles, según datos de Kpler.

Más refinación en Corea del Sur

Corea del Sur llega a este escenario con una mayor producción de combustible para aviones. En julio, la producción alcanzó casi 13,89 millones de barriles, el nivel más alto en siete años, de acuerdo con datos oficiales.

Las exportaciones surcoreanas también llegaron a su mayor nivel en tres años y medio. El aumento se explica por mayores tasas de procesamiento de crudo en las refinerías, con operadores que esperan que el volumen refinado en agosto supere al de julio.

Los datos provisionales del Gobierno surcoreano muestran que el procesamiento de crudo llegó en julio a 2,7 millones de barriles diarios, una suba de 16% frente a junio.

Una nueva presión para aerolíneas

El faltante de combustible de aviación puede convertirse en una nueva fuente de presión para las aerolíneas europeas. El jet fuel es uno de los principales costos operativos del sector, por lo que un mercado ajustado puede afectar márgenes, tarifas y planificación de vuelos.

El riesgo no está solamente en el nivel de precios, sino en la disponibilidad. Europa logró reemplazar parte del suministro perdido con compras desde países más alejados, pero a costa de mayor dependencia logística y mayores tiempos de transporte.

El cuarto trimestre llega así con un mercado más expuesto: reservas bajas, tensiones en Medio Oriente, menor suministro tradicional y necesidad de importar desde destinos más lejanos. Para Europa, el combustible para aviones se suma a la lista de derivados energéticos que vuelven a mostrar vulnerabilidad frente a la guerra y la reconfiguración del comercio global de petróleo.