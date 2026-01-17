El pequeño invento que podría ayudar a millones de personas con demencia + Seguir en









Esta nueva innovación será un gran alivio para quienes tienen que cuidar de las personas que sufren esta patología.

Este innovador aparato podrá ser un alivio para muchas personas. Aumens

La salud es un tema que preocupa a millones, por lo que cualquier avance tecnológico que sirva para poder garantizar un mejor estilo de vida para las personas que sufren de alguna enfermedad, es celebrado por toda la comunidad. Y nuevamente, un avance consiguió conformar a muchos.

La demencia, ya sea por cuestiones de edad u otro tipo de patología, suele ser una cuestión difícil de tratar para quienes cuidan de los afectados. Pero con esta nueva innovación, podrá ser de enorme utilidad para quienes se preocupan por sus seres más queridos.

Brujula Aumens 1 Este aparato simple pero muy útil cuenta con señales visuales, sonoras y también vibración para orientar mejor al afectado. Aumens Una útil brújula de madera: de qué sirve este invento La brújula de madera desarrollada por Aumens está diseñada para guiar a personas con demencia de vuelta a su hogar sin necesidad de pantallas ni interfaces complejas. En lugar de mostrar los puntos cardinales, el dispositivo presenta una única flecha que indica la dirección precisa de la casa del usuario.

Cuando se presiona un botón oculto cerca de la puerta de la casa, el aparato registra esa ubicación como destino “hogar”. Una vez fuera, el usuario solo tiene que seguir la flecha para orientarse, lo que simplifica el proceso de regresar en caso de desorientación.

Embed - Aumens | Nationale Zorginnovatieprijs 2025 El dispositivo se activa automáticamente al ser levantado y no requiere encendido manual, lo que evita errores comunes. Incluye señales auditivas y de vibración que refuerzan la indicación de la flecha para apoyar a quienes tengan dificultades visuales o de atención.

El producto conocido como Het Kompas o Welthuis Kompas aún no está a la venta de forma general y su lanzamiento comercial está previsto para mediados del 2026. Ya se pueden reservar unidades de la primera edición, y funcionará bajo un modelo de suscripción que permite acceder a la app complementaria para cuidadores, con alertas y seguimiento de la ubicación del usuario en tiempo real. El costo mensual estimado será de 22 dólares tras un período de prueba gratuito de dos meses.

