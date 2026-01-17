Conmoción en el Ejército: hallaron muerto a un soldado en Quilmes y ya son cuatro casos en un mes

El hecho se suma a una serie de fallecimientos recientes dentro de la fuerza, registrados en Olivos, Corrientes y Mendoza, que encendieron la preocupación institucional.

El hallazgo se produjo en un domicilio de Quilmes y dio lugar a una investigación judicial para determinar las circunstancias del fallecimiento del efectivo.

Un integrante del Ejército Argentino fue hallado sin vida en su domicilio particular, ubicado en el partido bonaerense de Quilmes, durante la medianoche del jueves 16 de enero. El hallazgo fue notificado por sus familiares, lo que dio lugar a la inmediata intervención de la Policía de la Provincia de Buenos Aires , que realizó las primeras actuaciones en el lugar.

Desde la fuerza emitieron un comunicado en el que expresaron su “profundo pesar” por lo ocurrido y manifestaron su acompañamiento a los familiares, amigos y camaradas del militar. Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre las circunstancias de la muerte ni sobre las hipótesis que se investigan.

En diciembre , el soldado Rodrigo Gómez , de 21 años, fue hallado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos , donde cumplía tareas de seguridad. El cuerpo fue encontrado durante la madrugada en uno de los puestos internos del predio, y, si bien se evaluaron distintas hipótesis, la principal línea investigativa indicó que el efectivo se quitó la vida.

El día siguiente, un suboficial principal del Ejército, identificado como Juan Pereira, de cerca de 50 años y con más de 28 años de servicio, fue encontrado muerto dentro del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo durante la madrugada y motivó la intervención de Gendarmería Nacional.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, con intervención de la fiscalía de Monte Caseros, y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”, a la espera de los resultados de la autopsia. En paralelo, el Ejército inició actuaciones administrativas internas.

El tercer episodio se registró también en diciembre, esta vez en Mendoza, donde murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino. El joven fue hallado sin vida en su vivienda del departamento de Las Heras, por sus propios familiares. El hecho tuvo características violentas y es investigado por la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, con pericias a cargo de la Policía Científica provincial.

Lima prestaba servicio en el Liceo Militar General Espejo y se encontraba con licencia psiquiátrica vigente al momento del hecho. Según se informó, no estaba en funciones ni dentro de instalaciones militares cuando ocurrió el deceso. En el mismo contexto, su pareja, también soldado voluntaria, realizó una denuncia por situaciones de violencia, lo que activó los protocolos internos correspondientes.

Tras la sucesión de estos casos, el ministro de Defensa, Carlos Presti, expresó públicamente sus condolencias y anunció la puesta en marcha de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación, orientado a reforzar la prevención y el abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental dentro de las Fuerzas Armadas. Entre las medidas adoptadas, se dispuso la distribución de material elaborado por especialistas para todo el personal civil y militar, con el objetivo de brindar herramientas que permitan identificar y gestionar situaciones de riesgo.