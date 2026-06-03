Ataque masivo de Irán con drones en el aeropuerto de Kuwait dejó un muerto y decenas de víctimas + Agregar ámbito en









Tras la movilización de 25 ambulancias, el vocero ministerial Abdullah al-Sanad confirmó la gravedad del panorama médico: “Se atendió a 63 heridos y se los distribuyó entre los hospitales. Esto incluye lesiones graves, como heridas en la cabeza, hemorragias cerebrales, amputaciones y lesiones causadas por explosiones”.

El ataque con drones y misiles de Irán deja graves daños visibles en el aeropuerto de Kuwait.

En medio de una nueva escalada militar en Medio Oriente, autoridades kuwaitíes informaron este miércoles que un ataque con drones perpetrado por Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait dejó un muerto, 63 heridos y obligó a suspender todos los vuelos comerciales. Ante esta emergencia, el portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al-Sanad, detalló que se enviaron 25 ambulancias a la terminal aérea y agregó que “se atendió a los heridos y se los distribuyó entre los hospitales. Esto incluye lesiones graves, como heridas en la cabeza, hemorragias cerebrales, amputaciones y lesiones causadas por explosiones”.

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Al reportar el impacto de “varios drones hostiles” contra la terminal de pasajeros del aeropuerto, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al-Otaibi, condenó el hecho definiéndolo como una “agresión criminal iraní que provocó importantes daños materiales al edificio y heridos”. A pesar de que el general no detalló la cantidad de víctimas en su mensaje en redes sociales, limitándose a informar que los afectados ya recibían asistencia médica, las autoridades estatales confirmaron posteriormente que una persona perdió la vida a causa del ataque.

Video ataque de Irán El video muestra el interior del Aeropuerto Internacional de Kuwait. A su vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India condenó enérgicamente el ataque tras confirmar que un ciudadano indio perdió la vida y varios más resultaron heridos. Por medio de un comunicado oficial, la cancillería manifestó su rechazo absoluto a la agresión y exhortó firmemente a las partes implicadas a poner fin a este tipo de hostilidades.

La agencia estatal de noticias de Kuwait informó que las autoridades de aviación civil suspendieron el tráfico aéreo y desviaron los vuelos hacia terminales alternativas luego de que “la Terminal Uno fuera atacada por Irán, causando víctimas y daños”. Debido a las hostilidades contra el aeropuerto internacional, Kuwait Airways suspendió todas sus operaciones hasta nuevo aviso. Al respecto, el portavoz del Ministerio de Defensa kuwaití detalló que “este ataque causó daños materiales significativos en la terminal y han herido a varias personas, quienes recibieron la atención médica necesaria”

Ataque de Irán obliga a suspender todos los vuelos comerciales La paralización de los vuelos comerciales se produjo apenas unas horas después de que Irán y Estados Unidos protagonizaran una serie de ataques recíprocos en diversos puntos de la región. Esta nueva interrupción afecta directamente al Aeropuerto Internacional de Kuwait, la terminal que acababa de reanudar sus operaciones el pasado 1 de junio tras haber permanecido clausurada precisamente por los efectos del conflicto armado.

El detonante más reciente ocurrió a última hora del martes, cuando el ejército estadounidense ejecutó una ofensiva contra una instalación militar iraní. Esta acción fue una respuesta directa al previo lanzamiento de misiles por parte de Teherán hacia Kuwait y Bahréin. Según el reporte oficial, los dos proyectiles dirigidos a territorio kuwaití se desintegraron en pleno trayecto, mientras que las fuerzas estadounidenses y bahreiníes lograron interceptar con éxito el armamento que iba hacia Bahréin.