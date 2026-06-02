Irán apuesta por un acuerdo temporal con EEUU para aliviar la crisis y preservar su programa nuclear

El eventual entendimiento entre Irán y Estados Unidos se enmarca en meses de tensión militar, sanciones económicas y negociaciones interrumpidas.

El gobierno iraní impulsa un acuerdo provisional con Estados Unidos para aliviar al presión económica, estabilizar la situación interna y evitar concesiones significativas sobre su programa nuclear, en un contexto marcado por el deterioro económico, la tensión regional y la incertidumbre sobre el futuro del conflicto que enfrenta a ambos países.

La propuesta cobra fuerza tras el estancamiento de las negociaciones y el mantenimiento de medidas de presión por parte de ambos países, entre ellas el bloqueo estadounidense a puertos iraníes y el control que Teherán conserva sobre el estrecho de Ormuz.

Según Reuters, que cita a tres fuentes iraníes cercanas a los responsables de la toma de decisiones y a diversos analistas, la iniciativa responde a una estrategia habitual de la República Islámica: resistir la presión externa, evitar compromisos irreversibles y mantener abiertas las negociaciones sin modificar sus posiciones fundamentales.

Las conversaciones se producen después de varios meses de fuerte escalada. Los ataques estadounidenses e israelíes de finales de febrero derivaron en un conflicto regional más amplio, mientras que las acciones iraníes en el Golfo Pérsico incrementaron las preocupaciones sobre la seguridad del estrecho de Ormuz , una ruta por la que circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

El estrecho de Ormuz se mantiene como un punto estratégico clave en la disputa geopolítica entre Washington y Teherán.

Un entendimiento limitado en lugar de un acuerdo integral

Tres meses después del inicio de esa escalada y pese a la existencia de un alto el fuego considerado frágil desde principios de abril, la situación permanece estancada. El bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes y el control que Teherán ejerce sobre el estrecho han mantenido la presión mutua y elevado los costos económicos para ambas partes.

Ante ese escenario, Washington y Teherán habrían reducido sus expectativas respecto de un acuerdo definitivo. En su lugar, exploran la posibilidad de un memorando temporal o acuerdo provisional, cuyo objetivo principal sería evitar un regreso a las hostilidades abiertas mientras quedan postergadas las disputas más complejas vinculadas al programa nuclear iraní.

El esquema en discusión incluiría mecanismos de flexibilización temporal y acceso gradual a la vía marítima, aunque dejaría pendientes cuestiones sensibles como la capacidad de enriquecimiento de uranio y las reservas de material enriquecido que posee Irán, incluido el uranio enriquecido al 60%.

donald trump mojtaba jamenei La situación interna iraní combina inflación, caída del nivel de vida y presión social creciente en un contexto de crisis prolongada.

La economía, una preocupación central para el régimen

Para Teherán, un eventual acuerdo implicaría la posibilidad de convertir la presión militar y económica en un período de alivio, con beneficios concretos en distintos frentes. Entre los objetivos centrales se encuentran el cese de las hostilidades en varios escenarios regionales, incluido el Líbano, el acceso a ingresos provenientes del petróleo, la flexibilización de restricciones a las exportaciones de crudo, el levantamiento del bloqueo a puertos iraníes y el mantenimiento de su influencia sobre el estrecho de Ormuz.

La estrategia también responde a la necesidad de ganar margen de maniobra frente a un escenario externo de creciente presión y un contexto interno cada vez más frágil. La economía iraní atraviesa dificultades sostenidas que incluyen sanciones internacionales, problemas estructurales de gestión y los efectos acumulados del conflicto, factores que han derivado en inflación alta, depreciación de la moneda y una caída significativa del nivel de vida.

En ese marco, las preocupaciones económicas se volvieron un componente central en la toma de decisiones, ya que el deterioro sostenido limita la capacidad del país para sostener la presión interna y proyectar influencia en el plano regional.

mojtaba jamenei ISNA

El estrecho de Ormuz, la carta estratégica que Irán no quiere perder

Más allá de las necesidades económicas inmediatas, el estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los activos estratégicos más importantes para la República Islámica. Dentro de los sectores de poder iraníes, la vía marítima es vista cada vez menos como una herramienta negociable y más como un elemento permanente de influencia regional.

Según las fuentes, cualquier acuerdo que permita restablecer el tránsito marítimo sin alterar la capacidad de influencia iraní en la zona consolidaría la posición de Teherán en ese punto neurálgico para el comercio energético global.

Una de las fuentes resumió esa visión al señalar que un acuerdo limitado restablecería las condiciones previas a la guerra sin obligar a Irán a aceptar las principales exigencias estadounidenses. Según afirmó, "Con el inicio de la guerra, Trump le regaló a Irán el control del estrecho".