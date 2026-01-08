Turquía selló un acuerdo a largo plazo para importar gas de Azerbaiyán

El vínculo energético entre ambos países se apoya en el Corredor de Gas del Sur, el sistema de gasoductos que conecta los yacimientos del Mar Caspio con Turquía.

Turquía dio un nuevo paso para asegurar su abastecimiento energético de largo plazo al firmar un acuerdo para importar gas natural desde Azerbaiyán , una decisión que refuerza la integración regional y podría acelerar inversiones estratégicas en el Mar Caspio. El contrato prevé la compra de 33.000 millones de metros cúbicos de gas del yacimiento offshore Absheron durante un período de 15 años, con inicio de entregas a partir de 2029.

El anuncio fue realizado por el ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía, Alparslan Bayraktar , durante una entrevista televisiva. Según explicó el funcionario, el acuerdo permitirá al país acceder a gas “a precios competitivos” y fortalecer la seguridad energética en un contexto de alta volatilidad global. Si bien no se detalló qué empresa será la compradora, el contrato podría ser suscripto por Botas , la compañía estatal que concentra las importaciones y la distribución de gas en Turquía .

El entendimiento cobra especial relevancia porque respalda el desarrollo de la segunda fase del proyecto Absheron, operado por TotalEnergies junto a la petrolera estatal azerbaiyana Socar y la empresa emiratí Adnoc . La definición de un mercado de exportación firme es uno de los factores clave para avanzar hacia una decisión final de inversión (FID), que los socios esperan aprobar en 2026.

Absheron comenzó a producir gas en 2023, pero su primera fase tiene una escala limitada: alrededor de 1.500 millones de metros cúbicos por año , destinados íntegramente al mercado interno de Azerbaiyán. La segunda etapa apunta a sumar un volumen similar inicialmente, con un potencial de producción total que podría ubicarse entre 4.000 y 4.500 millones de metros cúbicos anuales adicionales. De concretarse ese plan, la producción total del yacimiento alcanzaría cerca de 6.000 millones de metros cúbicos por año.

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo contempla la perforación de tres o cuatro nuevos pozos submarinos y la instalación de infraestructura subsea para recolectar el gas y el condensado. Los hidrocarburos serían transportados a tierra mediante un gasoducto de unos 140 kilómetros para su procesamiento, un esquema que replica otros proyectos offshore del Caspio.

Las estimaciones indican que Absheron cuenta con unas reservas recuperables cercanas a los 350.000 millones de metros cúbicos de gas, lo que lo posiciona como uno de los activos más relevantes de la región. Para TotalEnergies y sus socios, el contrato con Turquía representa una señal concreta de demanda de largo plazo que mejora la viabilidad económica del proyecto.

Azerbaiyán ya es hoy un proveedor central de gas para Turquía. En 2024 exportó cerca de 11.500 millones de metros cúbicos, un 12% más que el año anterior, compitiendo directamente con el gas ruso transportado por gasoducto y con las importaciones de gas natural licuado (GNL) provenientes de Estados Unidos. Esa diversificación es parte de la estrategia turca para reducir riesgos y ganar poder de negociación.

El vínculo energético entre ambos países se apoya en el Corredor de Gas del Sur, el sistema de gasoductos que conecta los yacimientos del Mar Caspio con Turquía y, desde allí, con Europa a través de Grecia. En un escenario de reconfiguración del mapa energético europeo, este corredor gana peso como alternativa al gas ruso.

Para los mercados energéticos, el acuerdo no solo consolida el rol de Turquía como hub regional de gas, sino que también refuerza la proyección exportadora de Azerbaiyán y abre una nueva etapa para el desarrollo offshore del Caspio. Un movimiento que, aunque geográficamente lejano, vuelve a poner en foco cómo los contratos de largo plazo siguen siendo una pieza clave para viabilizar grandes proyectos gasíferos en un mundo en transición.