¿Aumenta el bono de $70.000? ANSES comienza con los depósitos de marzo 2026

El organismo previsional informó sobre los incrementos y extras en las prestaciones del tercer mes del año.

ANSES: el bono que reciben jubilados y pensionados junto con el aumento en marzo 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició los pagos correspondientes a marzo 2026 , con un aumento del 2,88% en jubilaciones y pensiones . Este ajuste se calcula según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de desfase, lo que impacta directamente en el valor de los haberes. Además, un grupo de beneficiarios recibirá el refuerzo extraordinario de $70.000, aunque este monto no registrará modificaciones respecto a meses anteriores.

El organismo detalló los criterios para acceder al bono y cómo se distribuirá según el tipo de prestación . También confirmó el cronograma de pagos, que incluye ajustes por los feriados del 23 y 24 de marzo.

Con el incremento aplicado, los montos actualizados para marzo 2026 son los siguientes:

El tope general para percibir el refuerzo es de $439.600,88, que incluye el haber más el bono. Quienes superen este monto no recibirán el adicional.

El bono de $70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y se otorga según las siguientes condiciones:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo: reciben el bono completo.

Beneficiarios con ingresos entre la mínima y $439.600,88: obtienen un complemento proporcional para llegar a ese límite.

Titulares de Pensiones No Contributivas, PUAM y madres con siete hijos o más: también acceden al refuerzo.

El decreto 109/2026, publicado en el Boletín Oficial, formalizó esta medida, que combina el ajuste por movilidad con el bono para garantizar un ingreso mínimo garantizado.

Calendario de pagos de ANSES de marzo 2026

El cronograma varía según la terminación del DNI y el tipo de prestación. Los feriados del 23 y 24 de marzo modificaron algunas fechas originales:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de marzo.

DNI terminados en 1: 10 de marzo.

DNI terminados en 2: 11 de marzo.

DNI terminados en 3: 12 de marzo.

DNI terminados en 4: 13 de marzo.

DNI terminados en 5: 16 de marzo.

DNI terminados en 6: 17 de marzo.

DNI terminados en 7: 18 de marzo.

DNI terminados en 8: 19 de marzo.

DNI terminados en 9: 20 de marzo.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de marzo (originalmente 23, corrido por feriado).

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo.

Los beneficiarios pueden verificar las fechas exactas a través de la página oficial de ANSES o la aplicación Mi ANSES.