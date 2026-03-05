Crisis del gas en Europa: escasea el suministro y los precios se disparan

El almacenamiento de gas en Europa se encuentra en su nivel más bajo en cinco años. El conflicto en Irán reduce el suministro y eleva los precios.

Este año, se prevé que las reservas terminen la temporada de calefacción muy por debajo de los niveles normales, lo que obligará a Europa a comprar más gas durante el verano, cuando recarga depósitos y tanques en todo el continente.

La ya enorme tarea de Europa de rellenar las reservas de gas para el próximo invierno de repente se ha vuelto mucho más riesgosa y costosa, ya que las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpen la producción y los envíos de GNL, lo que reduce el suministro y hace disparar los precios.

El almacenamiento de gas permite a Europa satisfacer la demanda de calefacción y electricidad durante el invierno, lo que refuerza la seguridad energética de la región. Este año, se prevé que las reservas terminen la temporada de calefacción muy por debajo de los niveles normales, lo que obligará a Europa a comprar más gas durante el verano, cuando recarga depósitos y tanques en todo el continente.

Europa depende cada vez más del suministro de gas natural licuado para llenar sus reservas desde que detuvo la mayoría de las importaciones de gasoductos rusos tras la invasión de Ucrania en 2022.

Antes de eso, el GNL representaba aproximadamente el 19% del suministro de gas de Europa. Se espera que esta proporción aumente al 45%, o 174 000 millones de metros cúbicos, este año, lo que equivale a unos 1800 buques metaneros, según S&P Global Energy.

Los compradores en Europa necesitan encontrar el equivalente a unos 700 cargamentos de GNL, o 67 bcm, sólo para llenar el almacenamiento este verano, según los analistas de Kpler, alrededor de 180 cargamentos, o 17 bcm, más que el año pasado.

Parte de esto se entregará a través de gasoductos desde Noruega, Argelia y, en mucha menor medida, desde Rusia, pero la mayor parte serán cargamentos de GNL.

Los precios tanto del gasoducto como del GNL han aumentado desde el inicio del conflicto con Irán.

Los precios de referencia del gas en Europa alcanzaron brevemente su nivel más alto desde principios de 2023 y han subido casi un 50% esta semana después de que Qatar cerrara sus campos de gas , que representan una quinta parte del suministro mundial de GNL.

El contrato de GNL de referencia mundial, el Japón-Corea, también subió hasta un 68%, ya que los compradores se apresuraron a reemplazar los volúmenes qataríes perdidos.

La factura europea por los 180 cargamentos adicionales aumentó a unos 10.100 millones de dólares el miércoles, desde los 6.700 millones del viernes pasado, según cálculos de Reuters. Para la recarga completa de verano de 67 bcm, el precio se incrementó en unos 13.600 millones de dólares, hasta los 40.000 millones.

image Un gráfico de líneas que sigue el precio del contrato de gas natural de referencia de Europa desde 2021, mostrando que los precios han subido a un máximo de un año en 2026, pero siguen siendo récords observados en 2022.

Los depósitos de gas europeos estarán entre un 22 % y un 27 % de su capacidad a finales de marzo, según cuatro analistas, en comparación con una media de cinco años de alrededor del 41 %. Si llega menos GNL en las próximas cuatro semanas debido a la interrupción del suministro desde Oriente Medio, los depósitos podrían estar aún más vacíos.

La central termoeléctrica Antonio Guiteras provocó un corte de energía en las regiones centro-occidente y oriente del país.

image Gráfico de líneas de los niveles de almacenamiento de gas en Europa (% de llenado) por fecha, comparando el período 2022-2026 con la media de cinco años. El almacenamiento entra en invierno por debajo de la media y cae a su nivel más bajo desde 2022, lo que refleja un clima más frío de lo previsto.

Si la parálisis del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz dura un mes, los inventarios europeos podrían caer a un mínimo histórico a finales del invierno y dar lugar a niveles de llenado más bajos a finales de octubre, dijo la analista de Energy Aspects, Erisa Pasko.

Según los analistas, unos 120 bcm al año, o aproximadamente el 20% del suministro mundial de GNL, pasan por esta vía fluvial, y cuatro quintas partes de las entregas se dirigen a Asia.

También basándose en un mes de interrupción, el analista de materias primas de SEB Research, Ole Hvalbye, dijo que aproximadamente 7 millones de toneladas de GNL, alrededor de 9,7 bcm, se eliminarían del mercado global y Europa podría perder efectivamente alrededor de 5,5 millones de toneladas, o 7,6 bcm, debido a la competencia de Asia por las cargas disponibles.

Esto elevaría los precios del gas europeo por encima de los 60 euros por megavatio hora, frente a los 50 actuales y los 32 de finales de la semana pasada. Un cierre prolongado del complejo de GNL Ras Laffan de Qatar podría provocar una crisis similar a la de 2022, afirmó Hvalbye, advirtiendo que no se pueden descartar precios de 100 euros/MWh o más, siendo la destrucción de la demanda el principal mecanismo de equilibrio.

Por Nora Buli, de agencia Reuters