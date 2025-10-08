Benjamín Netanyahu, sobre el regreso de los rehenes: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa"







El primer ministro israelí aseguró que convocó a su gobierno para sellar el acuerdo con Hamas este jueves y garantizar la liberación de los rehenes.

Benjamín Netanyahu agradeció el trabajo de Donald Trump para alcanzar un acuerdo en Gaza.

Israel y Hamas le dieron el visto bueno este miércoles al plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar hacia una tregua y llegar al alto el fuego. La propuesta consiste en una serie de fases y su objetivo final es lograr la armonía sostenida en la región. Luego de que se confirmara este avance, que se firmará el jueves, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, destacó que “con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”.

Más tarde, a través de otro posteo en su cuenta de X, escribió un texto más extenso y aseguró que es un "gran día Israel". Además, adelantó que convocará a su gobierno para sellar el acuerdo mañana y regresar a los rehenes.

La noticia del acuerdo fue confirmada por el propio Trump, que aseguró que “todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera”.

Netanyahu además expresó: “Agradezco a los heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio llegamos a este día".

La oficina del primer ministro además informó que Netanyahu mantuvo una reunión con Trump "muy emotiva y cálida" y que "se felicitaron mutuamente por el logro histórico de firmar el acuerdo para liberar a todos los rehenes". "El primer ministro agradeció al presidente Trump por todos sus esfuerzos y su liderazgo global, y el presidente Trump felicitó al primer ministro por su decidido liderazgo y las acciones que lideró. Ambos acordaron continuar su estrecha cooperación", destacaron.

Hamas liberará a los 20 rehenes israelíes con vida a cambio de 2.000 prisioneros palestinos A su vez, Hamás libere en las próximas 72 horas a cerca de 20 rehenes que se encuentran con vida, mientras que el Ejército israelí avanzará con la retirada parcial de sus fuerzas del territorio palestino, según los términos acordados. Además, durante las negociaciones el grupo palestino presentó a los mediadores una lista de los prisioneros 2.000 que busca liberar como parte de esta primera fase. Por el momento, el acuerdo contempla una primera fase y deja de lado puntos centrales del plan de paz de Trump para instancias futuras que aún son motivo de conflicto, como el gobierno de Gaza. Trump destacó la colaboración de los países mediadores y expresó su optimismo sobre el impacto histórico de la medida: “Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos. Agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”