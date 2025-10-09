Israel no acatará el alto al fuego en Gaza hasta la aprobación formal de su gabinete







El acuerdo de paz con Hamás entrará en vigor solo cuando el gabinete israelí lo ratifique. La liberación de rehenes y prisioneros dependerá de esa aprobación.

Israel no acatará el alto al fuego en Gaza hasta que el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu apruebe formalmente el acuerdo alcanzado con Hamás, informaron desde la oficina del mandatario. La tregua se concretará tras la ratificación del gabinete, lo que permitirá dar inicio a los plazos para la liberación de rehenes y el retiro de tropas.

Desde la oficina de Netanyahu señalaron que, “contrariamente a lo que informan los medios de comunicación árabes, la cuenta atrás de 72 horas solo comenzará una vez que el acuerdo sea aprobado en la reunión del gabinete, prevista para la tarde”.

Franja de Gaza.JPG El acuerdo de tregua con Hamás contempla la liberación de rehenes y la excarcelación de 1.950 presos palestinos.

El acuerdo, firmado en Egipto, establece que Hamás liberará primero a unos 20 rehenes vivos y, posteriormente, a los 47 restantes, entre vivos y fallecidos, capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Israel, a su vez, comenzará la retirada de sus tropas del territorio palestino solo después de que el gabinete confirme la aprobación del pacto.

Israel no liberará a miembros de Hamas que participaron del ataque del 7 de octubre El pacto contempla la liberación de 1.950 prisioneros palestinos, incluidos 250 condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos en Gaza. Sin embargo, no se excarcelará a miembros de las brigadas responsables del ataque del 7 de octubre ni a líderes históricos como Marwan Barghouti, Ahmed Sadat, Hasan Salameh y Abás al Sayed, aclararon fuentes de Hamás.

cnne-1484330-israel-realiza-nueva-incursion-militar-terrestre-en-gaza (1) La liberación de los rehenes israelíes vivos dependerá de la ratificación del acuerdo por parte del gobierno israelí. Tres argentinos permanecen en Gaza como rehenes: Eitan Horn, Ariel y David Cunio, mientras que el cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado en el ataque, sigue en territorio palestino. Cómo es el plan de 20 puntos de Donald Trump para poner fin a la guerra El plan de paz elaborado por Donald Trump para detener la guerra en Gaza empezó a concretarse luego de recibir el respaldo tanto de Israel como de Hamás. Se trata de una hoja de ruta en varias etapas, con el objetivo de alcanzar una paz estable y duradera tras más de dos años de conflicto. El plan, diseñado por el equipo de Trump durante su gestión y actualizado recientemente, establece 20 ejes principales que definen la reconstrucción política, económica y de seguridad en Gaza. 1. Gaza será declarada una zona libre de terrorismo y desradicalizada.

2. Se impulsará un programa de reconstrucción total en beneficio de su población civil.

3. Si ambas partes aceptan el acuerdo, las hostilidades cesarán de inmediato.

4. Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación del pacto, todos los rehenes —vivos o fallecidos— serán devueltos.

5. Israel liberará a 250 condenados a perpetua y a 1.700 detenidos gazatíes tras la devolución de los rehenes.

y a tras la devolución de los rehenes. 6. Los miembros de Hamás que entreguen sus armas y acepten la coexistencia pacífica recibirán amnistía o podrán salir de Gaza con paso seguro .

que entreguen sus armas y acepten la coexistencia pacífica recibirán o podrán salir de Gaza con . 7. Una vez firmado el acuerdo, comenzará el envío inmediato de ayuda humanitaria , con niveles iguales o superiores a los previstos en el pacto del 19 de enero de 2025.

, con niveles iguales o superiores a los previstos en el pacto del 19 de enero de 2025. 8. La ayuda ingresará y será distribuida sin interferencias, bajo supervisión de la ONU , la Media Luna Roja y otras agencias internacionales.

, la y otras agencias internacionales. 9. Gaza quedará bajo una administración transitoria dirigida por un comité palestino tecnocrático y apolítico , fiscalizado por la Junta de la Paz , presidida por Trump.

dirigida por un , fiscalizado por la , presidida por Trump. 10. Se lanzará un plan económico internacional para reconstruir Gaza, elaborado por expertos en desarrollo urbano de Medio Oriente.

para reconstruir Gaza, elaborado por expertos en desarrollo urbano de Medio Oriente. 11. Se establecerá una zona económica especial con beneficios fiscales y acuerdos preferenciales con países socios.

con beneficios fiscales y acuerdos preferenciales con países socios. 12. Nadie será obligado a abandonar Gaza; quienes lo deseen podrán irse y regresar libremente.

13. Hamás y otras facciones armadas quedarán excluidas del futuro gobierno y deberán eliminar toda infraestructura militar .

y deberán . 14. Países árabes de la región actuarán como garantes para asegurar el cumplimiento de las condiciones por ambas partes.

para asegurar el cumplimiento de las condiciones por ambas partes. 15. Se conformará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) , apoyada por Estados Unidos, Jordania y Egipto, encargada de entrenar a las fuerzas de seguridad locales.

, apoyada por Estados Unidos, Jordania y Egipto, encargada de entrenar a las fuerzas de seguridad locales. 16. Israel no ocupará ni anexará Gaza . Las Fuerzas de Defensa israelíes se retirarán progresivamente, manteniendo solo un perímetro de seguridad temporal.

. Las Fuerzas de Defensa israelíes se retirarán progresivamente, manteniendo solo un perímetro de seguridad temporal. 17. Si Hamás demora o rechaza la implementación, el plan se aplicará en las zonas libres de terrorismo bajo control de la ISF.

18. Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica.

para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica. 19. A medida que avance la reconstrucción y la Autoridad Palestina cumpla reformas , se crearán condiciones para la autodeterminación y un eventual Estado palestino .

, se crearán condiciones para la y un eventual . 20. Estados Unidos facilitará un nuevo diálogo político entre Israel y los palestinos para garantizar una coexistencia pacífica y duradera.