Israel anunció el alto el fuego en Gaza y ya corren las 72 horas para el inicio de liberación de rehenes

Las Fuerzas de Defensa de Israel completaron su primera parte de retirada en Gaza, de acuerdo a fuentes diplomáticas de EEUU. Ahora resta que Hamás libere a los rehenes que quedan.

Israel completó este viernes la primera fase de la retirada de sus tropas de Gaza , según confirmaron fuentes diplomáticas de EEUU . Ahora, comienzan a correr 72 horas para la liberación de los rehenes por parte del grupo terrorista Hamás .

La fase fue confirmada por el enviado especial por EEUU Steve Witkoff en la red social X (ex Twitter), quien sostuvo que el Comando Central del Ejército norteamericano “confirmó que el Ejército de Israel completó la primera fase de su retirada hacia la línea amarilla a las 12.00 horas locales [6 am en la Argentina]”.

En esa línea, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ratificaron el alto el fuego con Hamas en la madrugada del viernes al afirmar que "el acuerdo (...) entró en efecto": "Desde las 12:00, las tropas de las FDI comenzaron a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes".

"Las tropas de las FDI en el Comando Sur están desplegadas en la zona y continuarán eliminando cualquier amenaza inmediata", agregaron.

La primera fase de la iniciativa del presidente de EEUU Donald Trump prevé que las fuerzas israelíes se retiren de algunas de las principales zonas urbanas del enclave, aunque seguirán controlando aproximadamente la mitad de su territorio.

CENTCOM has confirmed that the Israeli Defense Forces completed the first phase withdrawal to the yellow line at 12PM local time. The 72 hour period to release the hostages has begun. — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) October 10, 2025

Acuerdo de paz en Gaza: Donald Trump anticipó la segunda fase del plan incluirá "un desarme"

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Donald Trump proclamó este jueves lo que definió como “un día histórico para la humanidad”: el fin del conflicto en Medio Oriente. Aseguró que los rehenes secuestrados en Gaza serían liberados “el lunes o el martes” como parte del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamas y anticipó que la segunda fase del plan contempla el "desarme" del grupo islamista.

Si bien no dio mayores detalles sobre el futuro del acuerdo, adelantó: "No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la segunda fase. Pero... habrá un desarme". Además, agregó que se espera una "retirada" de las fuerzas de Israel.

“Logramos algo realmente increíble que nadie pensaba posible”, afirmó el mandatario, quien aseguró que su administración había construido “las mejores relaciones diplomáticas que Estados Unidos haya tenido jamás”.

El acuerdo de alto el fuego entró en efecto a las 12:00



Desde las 12:00, las tropas de las FDI comenzaron a posicionarse a lo largo de las líneas de despliegue actualizadas en preparación para el acuerdo de alto el fuego y el regreso de los rehenes.



Las tropas de las FDI en el… — FDI (@FDIonline) October 10, 2025

El gobierno de Israel aprobó el acuerdo de paz para liberar a todos los rehenes retenidos por Hamás

El gobierno de Israel aprobó este jueves un acuerdo histórico que contempla la liberación de todos los rehenes retenidos en Gaza, vivos y muertos, y marca oficialmente el inicio del fin de la guerra en el enclave palestino. El comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu se conoció tras el cese del fuego alcanzado en Egipto con mediación de Donald Trump.

La primera fase del acuerdo prevé la liberación de los 48 rehenes, entre los que se cree que una veintena sigue con vida, a cambio de 2.000 prisioneros palestinos y una retirada parcial del ejército israelí dentro de la Franja de Gaza.

Entre los cautivos se encuentran los argentinos Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio, mientras que el cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado el 7 de octubre, continúa en el enclave.