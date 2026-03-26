Benjamín Netanyahu confirmó la muerte de Alireza Tangsiri: "Seguimos atacando objetivos del régimen terrorista"

El primer ministro israelí confirmó la eliminación de Alireza Tangsiri y destacó la cooperación con EEUU en plena escalada del conflicto.

Netanyahu aseguró que Israel continúa “atacando con firmeza los objetivos del régimen terrorista iraní” , tras la operación en la que murió el comandante naval Alireza Tangsiri, señalado como responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

“Anoche eliminamos al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria. Este hombre tiene las manos manchadas de sangre y fue quien ordenó el cierre del estrecho de Ormuz”, afirmó el mandatario en un video difundido por su oficina.

El ataque, previamente confirmado por el Ministerio de Defensa israelí, representa un nuevo golpe contra la estructura militar de Teherán en una de las zonas más estratégicas del conflicto.

El primer ministro también destacó la coordinación con Washington en medio de la ofensiva. “Este es otro ejemplo de la cooperación entre nosotros y nuestro amigo Estados Unidos , en el objetivo común de alcanzar los objetivos de la guerra” , sostuvo.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un nuevo ultimátum a Irán para que avance en las negociaciones. “Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!”, advirtió en su red Truth Social.

Estas declaraciones se dan mientras Estados Unidos e Irán mantienen contactos indirectos a través de intermediarios para intentar poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

donald trump enojado Donald Trump lanzó nuevas advertencias para avanzar en negociaciones.

Misiles iraníes y escalada sin tregua

Mientras Israel intensifica sus operaciones, Irán respondió con al menos ocho oleadas de misiles lanzadas desde la madrugada del jueves contra distintos puntos del país. Algunos impactos se registraron en la zona de Tel Aviv, donde se reportaron daños materiales.

El Servicio de Emergencias de Israel (MDA) informó que los ataques dejaron al menos cinco personas heridas, ninguna de gravedad. Este nuevo intercambio de ofensivas refleja una escalada que continúa profundizándose, sin señales claras de un freno inmediato pese a los intentos diplomáticos en marcha.