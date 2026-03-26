La guerra con Irán merma la popularidad de Benjamín Netanyahu, que maniobra para evitar elecciones anticipadas + Seguir en









El primer ministro acelera la aprobación del presupuesto antes del 31 de marzo para evitar comicios que, según los sondeos, podría perder.

Netanyahu acelera la aprobación del presupuesto para evitar elecciones anticipadas en Israel. REUTERS

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intenta evitar elecciones anticipadas mediante la aprobación urgente del presupuesto estatal antes del 31 de marzo. La guerra con Irán no fortaleció su posición política y las encuestas anticipan un escenario adverso para su coalición, que podría perder la mayoría parlamentaria.

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La legislación israelí establece que, si el presupuesto no se aprueba a tiempo, se convocan elecciones en un plazo de 90 días. Ante ese escenario, Netanyahu aceleró su tratamiento en el Parlamento y negocia contrarreloj con sus aliados para garantizar los votos necesarios.

En ese marco, el gobierno asignó recursos a sectores estratégicos, incluidos unos cinco mil millones de séqueles para escuelas ultraortodoxas, con el objetivo de asegurar el respaldo de partidos clave que habían amenazado con rechazar el proyecto. El diputado opositor Vladimir Beliak cuestionó la decisión y sostuvo que se prioriza “la supervivencia de la coalición por encima de una distribución justa de los recursos”.

Biden y Netanyahu (2).JPG Los sondeos muestran que la guerra con Irán no mejora la imagen del primer ministro. La guerra no mejora su posición política En un primer momento, el entorno del primer ministro evaluó adelantar las elecciones para capitalizar la ofensiva contra Irán. Sin embargo, esa opción perdió fuerza a medida que el conflicto se prolongó sin resultados decisivos.

Las encuestas muestran un escenario estancado desde el 7 de octubre de 2023. Según el politólogo Gideon Rahat, cerca del 40% del electorado se mantiene fiel al oficialismo y otro 40% respalda a la oposición, sin que el voto indeciso incline la balanza. Un sondeo de marzo indica que el Likud (principal partido político de derecha a extrema derecha en Israel), obtendría 28 de los 120 escaños, por debajo de los 34 actuales, sin alcanzar mayoría.

Benjamin Netanyahu.jpg Netanyahu busca ganar tiempo y sostener su gobierno sin ir a las urnas. Axios Presión económica y desgaste interno El conflicto también impacta en la economía israelí, con un costo estimado de cinco mil millones de séqueles semanales (aproximandamente u$s1.380 millones) y un aumento significativo del gasto en defensa. Con actividad parcial en distintos sectores y un escenario de incertidumbre, el desgaste social crece. En paralelo, Netanyahu enfrenta su juicio por corrupción por fraude, soborno y abuso de confianza, cargos que rechaza. Con el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump, solicitó un indulto al presidente de Israel, Isaac Herzog, en un movimiento sin precedentes. Sin un repunte en la opinión pública y con tensiones dentro de su coalición, la estrategia del primer ministro apunta a ganar tiempo, sostener el gobierno y evitar una elección anticipada que hoy aparece como un riesgo político.