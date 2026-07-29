Benjamín Netanyahu desafió a Zohran Mamdani y dijo que viajará a Nueva York pese al pedido de detención

Ambos políticos mantuvieron un ida y vuelta en las redes sociales a raíz de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional que recae sobre el primer ministro israelí. Por su parte, Donald Trump rechazó enfáticamente cualquier amenaza de detención.

Nueva York será, en septiembre, escenario de un incómodo enfrentamiento geopolítico y legal, luego de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmará su viaje para participar de la Asamblea General de la ONU, a pesar de la orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) . La visita se dará en medio de un fuerte enfrentamiento público entre el jefe de Estado y el alcalde de la gran manzana, Zohran Mamdani, quien calificó al líder israelí como un "criminal de guerra" por su accionar durante la guerra en la Franja de Gaza.

" Primero que nada, voy a Nueva York... Voy a decir la verdad frente a este funcionario electo que escupe odio ", disparó Netanyahu durante una entrevista con la cadena de televisión Fox News al referirse a las duras críticas de Mamdani.

El conflicto que se revivió en los últimos días nace a raíz de una orden de arresto que emitió el CPI en 2024, en la que aseguraron que tenían motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Netanyahu arribó este lunes a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, en una visita marcada por la controversia generada por el alcalde de Nueva York. La discusión se intensificó luego de que Netanyahu atravesara durante su viaje varios países adheridos al Estatuto de Roma, el tratado que dio origen a la CPI.

A través de un video publicado en X, Mamdani explicó que su administración analizó si la ciudad de Nueva York tenía facultades para hacer cumplir la orden de detención: "Mi administración revisó todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si Benjamin Netanyahu viniera aquí", sostuvo. " Está claro que no tenemos la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El Gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y hago un llamado para que se una a la CPI y ejecute esta orden ".

Mamdani, Trump y Netanyahu como un punto de confrontamiento que impulsa a ambos. EFE

El pronunciamiento llegó pocos días después de que el alcalde revelara en una entrevista con The New York Times que su equipo jurídico evaluaba alternativas para concretar el arresto de Netanyahu por sus "presuntos crímenes de guerra".

El primer ministro israelí rechazó las declaraciones del alcalde y lo acusó de fomentar divisiones dentro de la comunidad neoyorquina. "Enfrentando a un grupo de neoyorquinos con otros. Los está volviendo contra los judíos de Nueva York. Quiero decir, ¿qué estamos, en los años 30? Tanto odio. Tantas mentiras", afirmó.

También reaccionó el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien respondió al video de Mamdani con un mensaje en X: "Fuiste elegido para servir a los neoyorquinos, no a la propaganda de Hamás. ¡Haz tu trabajo!".

Donald Trump descartó cualquier posibilidad de arresto

Donald Trump también salió en defensa del mandatario israelí y aseguró que Netanyahu no enfrentará ninguna acción judicial mientras permanezca en territorio estadounidense: "No será arrestado, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, mientras esté en los Estados Unidos de América", escribió el presidente en sus redes sociales. "Los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta ESPIRAL DE MUERTE Y DESTRUCCIÓN sin precedentes".

El episodio reavivó además la disputa política entre Trump y Mamdani. Tras una breve tregua luego de la elección del alcalde el año pasado, el presidente volvió a cuestionarlo recientemente al calificar de "comunistas" a candidatos respaldados por el jefe comunal en las primarias del Partido Demócrata.

Más allá del reclamo de Mamdani, los jefes de Estado suelen contar con inmunidad diplomática cuando visitan Estados Unidos en misión oficial. Además, el país no integra la Corte Penal Internacional, por lo que no está obligado a ejecutar las órdenes de arresto emitidas por ese tribunal. En julio, incluso, el Departamento de Estado lanzó una campaña para desmantelar lo que considera una amenaza de la CPI para los ciudadanos estadounidenses.